«Они, может, объявляют у себя конкурс». Лавров пошутил о сценариях США на случай «нападения» России на Украину

Власти США распространяют дезинформацию о якобы подготовке Россией провокации на Украине. Об этом 17 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Не забудем и о том, что американские официальные лица сказали и насчет самой темы так называемого вторжения РФ на Украину. В частности, распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население в Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения», — сказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС).
Также он прокомментировал заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая сообщила, что Вашингтон подготовил 18 сценариев на случай «вторжения» России на Украину. «Вроде бы у США, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может быть, 17 плюс Госдепартамент — 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс», — пошутил Лавров.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, что США якобы имеют сведения о подготовке Россией «провокации» против Украины. По его словам, речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».