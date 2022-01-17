«Они, может, объявляют у себя конкурс». Лавров пошутил о сценариях США на случай «нападения» России на Украину

Власти США распространяют дезинформацию о якобы подготовке Россией провокации на Украине. Об этом 17 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



«Не забудем и о том, что американские официальные лица сказали и насчет самой темы так называемого вторжения РФ на Украину. В частности, распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население в Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения», — сказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС).