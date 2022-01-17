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«Они, может, объявляют у себя конкурс». Лавров пошутил о сценариях США на случай «нападения» России на Украину

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Власти США распространяют дезинформацию о якобы подготовке Россией провокации на Украине. Об этом 17 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Не забудем и о том, что американские официальные лица сказали и насчет самой темы так называемого вторжения РФ на Украину. В частности, распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население в Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения», — сказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Также он прокомментировал заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая сообщила, что Вашингтон подготовил 18 сценариев на случай «вторжения» России на Украину. «Вроде бы у США, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может быть, 17 плюс Госдепартамент — 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс», — пошутил Лавров.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, что США якобы имеют сведения о подготовке Россией «провокации» против Украины. По его словам, речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

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Комментарии (16)

Денеб
Нападение на Украину будет концом несменяемого и его режима.......
SU LUX INN
с Такими вещами не шутят! у нас Вся страна на нервах сидит!
Brit
Гоп-дипломатия. Когда и не напасть нельзя: свои скажут вошдь совсем слабым стал и пора ему на покой-нюхать цветы снизу. И напасть тоже плохо: лишат забугорной недвижки и наворованных у народа бабок.
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