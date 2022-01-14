Пентагон: Россия готовит предлог для «вторжения» на Украину

США имеют данные о том, что Россия якобы готовит предлог для «вторжения» на Украину. Об этом 14 января заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.



«Не вдаваясь в подробности, скажу, что у нас действительно есть информация, указывающая на то, что Россия уже активно работает над созданием предлога для возможного вторжения на Украину», — сказал он на брифинге в Минобороны (цитата по ТАСС).



Он добавил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заявления о якобы готовящейся провокации носят «голословный характер» и ничем не подтверждены.

