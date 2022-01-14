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Пентагон: Россия готовит предлог для «вторжения» на Украину

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США имеют данные о том, что Россия якобы готовит предлог для «вторжения» на Украину. Об этом 14 января заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Не вдаваясь в подробности, скажу, что у нас действительно есть информация, указывающая на то, что Россия уже активно работает над созданием предлога для возможного вторжения на Украину», — сказал он на брифинге в Минобороны (цитата по ТАСС).

Он добавил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заявления о якобы готовящейся провокации носят «голословный характер» и ничем не подтверждены.

Ранее Россия во время переговоров по гарантиям безопасности в Женеве заверила американскую сторону, что Москва не имеет намерений нападать на Украину. При этом на случай «вторжения» Евросоюз и США уже подготовили пакеты санкций.

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Комментарии (21)

пазузу
"После этого татары с польского позволения стали опустошать Украину. При таких обстоятельствах Хмельницкий снова обратился в Москву и стал настойчиво просить царя о принятии его в подданство. 1 (11) октября 1653 года был созван Земский собор, на котором вопрос о принятии Богдана Хмельницкого с войском запорожским в московское подданство был решён в утвердительном смысле.

Боярин Бутурлин принимает присягу от гетмана Хмельницкого на подданство России
8 (18) января 1654 года в Переяславле была собрана рада, на которой после речи Хмельницкого, указывавшего на необходимость для Украины выбрать кого-нибудь из четырёх государей: султана турецкого, хана крымского, короля польского или царя московского и отдаться в его подданство, народ единодушно закричал: «Волим под царя московского, православного»" мы подождем,к сожалению.
VKuser466047967
Насколько известно, будет захвачена некая радиостанция , после чего переодетые в чужую форму люди выйдут в эфир с неким эфиром... На самом деле давно пора разобраться с Украиной. Задолбали их звонки из многочисленных колл-центров, где якобы кто-то пытается украсть у вас деньги со счетов
Андрей К._5e4ce28835681
Очевидно, что США просто придумал предлог, чтобы наложить очередные ссанкции. Как же, очередные два месяца прошли, пора накладывать.
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