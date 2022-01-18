«Мутация вируса пошла в нужном направлении — на уменьшение тяжести течения». Реаниматолог из США про «омикрон»

Фото: скриншот YouTube / АСТ Издательство Поделиться Поделиться











Оправдались ли прогнозы вирусологов, что «омикрон» не так опасен, как его предшественники, и как влияют прививки на успешность лечения, «Фонтанке» рассказал Евгений Пинелис, пульмонолог-реаниматолог из США.

— Евгений, власти в РФ предупредили население о неминуемости новой вспышки пандемии из-за «омикрона». Насколько первые оценки экспертов о новом штамме, который якобы менее опасен, чем «дельта», оказались справедливыми?



— С моей точки зрения, как врача в больнице, «омикрон» мягче. Мы видим намного меньше пациентов именно с вирусной пневмонией, которую так и не научились хорошо лечить во время прошлых волн.



— Насколько правдива информация, что «омикрон» меньше поражает легкие?



— Клинически мы видим историю, больше похожую на ситуацию с другими респираторными вирусами — редкие случаи пневмонии, а основная масса пациентов поступает из-за ухудшения состояния хронических болезней.



— На фоне «омикрона» растут официальные показатели заболеваемости в РФ. Суточная заболеваемость впервые за месяц превысила 30 тысяч. Вы как оцениваете влияние «омикрона» на динамику заболеваемости в Нью-Йорке?



— Заболевает очень много людей. Намного больше, чем в прошлые волны. Такая же ситуация по всей стране и в других странах.



— Чем принципиально отличается «омикрон» от предшественников в плане протекания болезни, методов лечения?



— Так как эта волна только началась, делать серьезные прогнозы пока опасно. Есть впечатление, что болезнь протекает мягче у большинства пациентов. Методы лечения не изменились. Повторюсь, мы видим намного меньше пациентов с пневмонией.



— Если прежние штаммы, например, давали побочки на органы пищеварения, то чем интересен «омикрон» в плане последствий?



— Про последствия говорить рано. Симптомы с этим вариантом примерно те же самые. Разве что обоняние пропадает реже.



— Среднее время госпитализации с «омикроном» уменьшилось или выросло?



— Не знаю. В реанимации скорее уменьшилось, в остальном не знаю, слишком рано.



— После появления «омикрона» производители вакцин рапортовали, что все известные вакцины работают, но уколов нужно больше. Вы можете рассказать о том, как влияет количество ревакцинаций на борьбу с этим штаммом?



— Пока с вакцинами понятно, что пациенты с бустером заболевают реже, чем вакцинированные двумя дозами или не вакцинированные. В больницы вакцинированные пациенты попадают намного реже. Ни одно американское сообщество не рекомендует сейчас дополнительных доз вакцинации. Две дозы и бустер через три месяца остаются стандартом.



— «Намного реже» — это в разы или на порядок?



— В несколько раз.



— Как взвесить разницу тяжести лечения и протекания болезни у привитых и непривитых?

— В Нью-Йорке внимательно смотрят возникновение инфекции и поступление в больницы у привитых и непривитых. Пока разница и там, и там есть, и достаточно существенная. Информация о тяжести течения пока будет преждевременна, так как волна еще идет.



— Можете оценить эту разницу по своим наблюдениям? «Достаточно существенная» — это сколько?



— Три-четыре непривитых к одному привитому.



— Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова 14 января заявляла, что «омикрон»-штамм поражает несовершеннолетних в значительной степени. Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что «омикрон» особо опасен для маленьких детей, т. к. размножается в бронхах, а у детей они не развиты так, как у взрослых. Ваша практика, опыт коллег, с которыми общаетесь, что говорят об уязвимости несовершеннолетних, если сравнить «омикрон» с прежними штаммами?



— Я не работаю с пациентами младше 18. По общим данным, заболеваемость и количество госпитализаций у детей повысились, но деталей я не знаю.



— Взаимное признание вакцин, на ваш взгляд, — это действенный инструмент противодействия пандемии? Власти ЕС снова посетовали, что РФ не даёт необходимых документов для «легалайза» «Спутника V».



— Признание вакцин имеет смысл, если есть качественные, проверенные данные эффективности и безопасности. Я не способен оценить эти факторы, для этого, собственно, есть организации типа FDA (управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов — агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США, один из федеральных исполнительных департаментов. — Прим. ред.).



— В вашей практике были пациенты, привитые российскими вакцинами? Есть заметная разница с другими вакцинами?

— Нет.



— Вы понимаете, когда это всё закончится? Профессор Университета Джорджа Вашингтона, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков полагает, что пандемия коронавируса может скоро закончиться именно благодаря штамму «омикрон».



— Мне нравится предложенный им сценарий. Мутация вируса пошла в нужном направлении на уменьшение тяжести течения. Это был бы идеальный вариант. Говорить, так это или нет, наверное, рано, но ощущение облегчения есть.



— Глядя на прежние волны, когда будет «не рано»? Минимум сколько времени нужно для таких оценок?



— Я бы подождал 6–8 недель. В Нью-Йорке «омикрон» стал доминирующим во второй половине декабря. Вот в конце января — начале февраля будет понятней, куда это движется.



— Когда вы ждёте новых инструментов борьбы с пандемией? И каких? Вы верите в «лекарства от коронавируса»?



— С лекарствами от вирусов всегда проблемы, они быстро не появляются. Вопрос целесообразности. Лекарства против вируса, вызывающего легкое простудное заболевание, наверное, не обязательны. В этой ситуации логичнее вакцинация групп риска, где даже легкая простуда грозит декомпенсацией существующих хронических проблем. Мы ждем новый антивирусный препарат «Плаксовид», который по идее будет работать на ранних стадиях болезни. Пока опыт с ним минимальный, не знаю, что будет дальше, когда производство наладят.



— Вы общаетесь с коллегами из РФ. Можете сравнить ваши и их трудности? Ваши рекомендации нашим медикам с учетом личного опыта?