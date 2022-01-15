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Чумаков: Пандемия коронавируса должна скоро кончиться

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Пандемия коронавируса может скоро закончиться благодаря штамму «омикрон». Об этом в эфире «Радио России» 15 января заявил профессор Университета Джорджа Вашингтона, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков.

По его словам, не было пандемий, длившихся больше двух-трех лет. «Была на памяти человечества испанка, это было серьезное испытание. По разным оценкам, от 50 до 100 миллионов человек погибло. Но это тоже завершилось за два с половиной года. И то же самое, этот вирус никуда не делся. Он просто превратился в сезонный грипп», — сказал Чумаков.

В случае с испанкой, отметил вирусолог, не было вакцин. Люди переболели, поэтому сформировался популяционный иммунитет. По мнению Чумакова, именно благодаря появлению «омикрона» сейчас «есть шанс, что это быстро закончится».

Говоря о новом штамме, профессор рассказал, что заболевание протекает не так, как с прошлыми вариантами. Сейчас у людей в основном выявляют головную боль, насморк, а потери обоняния нет. В среднем «омикрон», по его словам, люди переносят до трех-пяти дней, но в некоторых случаях пациенты попадают в больницу и даже умирают.

Вирусолог также предположил, что «нам всем придется переболеть». При этом не все люди будут об этом подозревать.

В Петербурге продолжает снижаться количество госпитализированных в инфекционные стационары, при этом сама заболеваемость растет. Люди чаще лечатся дома.

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Комментарии (18)

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Нифигасе. За два дня в Питере на 2 тыс. Увеличилось такого резкого скачка не припомню за всю историю пандемии этой. Возможно это лёгкая форма ОРВИ без особых осложнений, время покажет. Но я лично не понимаю тех, кто укатил за границу на отдых и приволок в Россию эту заразу, в такое то время. Всем здоровья. У меня, кстати, дофига антител оказалось, хотя я прививки не делал. Откуда они взялись, вот вопрос. Вроде вообще ничем не болел, при чем от слова вообще ничем.
Чёрт Опасный
Хорош уже за вирусняк топить!
Где уже нормальная питерская расчленёнка?
Артист ритуальных услуг
Не-не-не! Ещё не весь электорат прокуварцинировали!
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