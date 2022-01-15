Чумаков: Пандемия коронавируса должна скоро кончиться

По его словам, не было пандемий, длившихся больше двух-трех лет. «Была на памяти человечества испанка, это было серьезное испытание. По разным оценкам, от 50 до 100 миллионов человек погибло. Но это тоже завершилось за два с половиной года. И то же самое, этот вирус никуда не делся. Он просто превратился в сезонный грипп», — сказал Чумаков.

Пандемия коронавируса может скоро закончиться благодаря штамму «омикрон». Об этом в эфире « Радио России » 15 января заявил профессор Университета Джорджа Вашингтона, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков.

В случае с испанкой, отметил вирусолог, не было вакцин. Люди переболели, поэтому сформировался популяционный иммунитет. По мнению Чумакова, именно благодаря появлению «омикрона» сейчас «есть шанс, что это быстро закончится».

Говоря о новом штамме, профессор рассказал, что заболевание протекает не так, как с прошлыми вариантами. Сейчас у людей в основном выявляют головную боль, насморк, а потери обоняния нет. В среднем «омикрон», по его словам, люди переносят до трех-пяти дней, но в некоторых случаях пациенты попадают в больницу и даже умирают.

Вирусолог также предположил, что «нам всем придется переболеть». При этом не все люди будут об этом подозревать.

В Петербурге продолжает снижаться количество госпитализированных в инфекционные стационары, при этом сама заболеваемость растет. Люди чаще лечатся дома.