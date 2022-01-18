«Подходите ближе». Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами из «Маугли»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами из книги «Маугли».
Так он прокомментировал слова генсека альянса Йенса Столтенберга, который заявил, что «рекордное продвижение сил НАТО на восток началось в 2014 году с целью сдерживания России». «Ну что ж. Коли так, подходите ближе», — написал Рогозин 18 января в своем телеграм-канале.
К своему посту он прикрепил отрывок из советского мультфильма «Маугли», на котором змей Каа подзывал к себе бандерлогов, чтобы съесть их. «Бандерлоги, хорошо ли вам видно? Подойдите на один шаг. Ближе!» — гипнотизировал он обезьянок.
Президент России Владимир Путин также порой делает отсылки к произведению Редьярда Киплинга. Так, во время послания Федеральному собранию 21 апреля 2021 года глава государства посетовал на нападки в отношении РФ. «Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию — то тут, то там без всяких причин. Вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Всё как у Киплинга. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг — великий писатель», — сказал Путин.