«Подходите ближе». Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами из «Маугли»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами из книги «Маугли».



Так он прокомментировал слова генсека альянса Йенса Столтенберга, который заявил, что «рекордное продвижение сил НАТО на восток началось в 2014 году с целью сдерживания России». «Ну что ж. Коли так, подходите ближе», — написал Рогозин 18 января в своем телеграм-канале.



К своему посту он прикрепил отрывок из советского мультфильма «Маугли», на котором змей Каа подзывал к себе бандерлогов, чтобы съесть их. «Бандерлоги, хорошо ли вам видно? Подойдите на один шаг. Ближе!» — гипнотизировал он обезьянок.

