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«Подходите ближе». Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами из «Маугли»

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами из книги «Маугли».

Так он прокомментировал слова генсека альянса Йенса Столтенберга, который заявил, что «рекордное продвижение сил НАТО на восток началось в 2014 году с целью сдерживания России». «Ну что ж. Коли так, подходите ближе», — написал Рогозин 18 января в своем телеграм-канале.

К своему посту он прикрепил отрывок из советского мультфильма «Маугли», на котором змей Каа подзывал к себе бандерлогов, чтобы съесть их. «Бандерлоги, хорошо ли вам видно? Подойдите на один шаг. Ближе!» — гипнотизировал он обезьянок.

Президент России Владимир Путин также порой делает отсылки к произведению Редьярда Киплинга. Так, во время послания Федеральному собранию 21 апреля 2021 года глава государства посетовал на нападки в отношении РФ. «Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию — то тут, то там без всяких причин. Вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Всё как у Киплинга. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг — великий писатель», — сказал Путин.

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Комментарии (14)

***_555
Слишком дорогие юмористы.
chip1
"подходите ближе", так они и подходят, причем вполне успешно! Рогозин бы лучше на диете посидел, а то салом заплыл и связь с реальностью потерял.
Вотэтода
– Не знаю, говорила ли вам мать, что по временам я бываю идиотом, в особенности до завтрака. Это… это семейный недостаток.
(с) Р.Киплинг
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