«Да, это про вас». Захарова без намёков объяснила Псаки, кого имел в виду Путин, говоря о Шерхане

Представитель МИД России Мария Захарова была удивлена ответом пресс-секретаря президента США на вопрос, принимают ли на себя Соединённые Штаты аллюзию Путина, который сравнил недружественные страны и их партнёров с героями Редьярда Киплинга.

«Джен Псаки говорит, что они себя не ассоциирует с этим (героями Редьярда Киплинга Шерханом и Табаки. — Прим. ГМ), о чём говорил в послании президент России. Зря они себя не ассоциируют, надо ассоциировать, да, это про вас», — заявила Захарова в интервью радио «Говорит Москва».

