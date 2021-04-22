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«Да, это про вас». Захарова без намёков объяснила Псаки, кого имел в виду Путин, говоря о Шерхане

Захарова — Псаки: США должны ассоциировать себя с Шерханом

Представитель МИД России Мария Захарова была удивлена ответом пресс-секретаря президента США на вопрос, принимают ли на себя Соединённые Штаты аллюзию Путина, который сравнил недружественные страны и их партнёров с героями Редьярда Киплинга.

«Джен Псаки говорит, что они себя не ассоциирует с этим (героями Редьярда Киплинга Шерханом и Табаки. — Прим. ГМ), о чём говорил в послании президент России. Зря они себя не ассоциируют, надо ассоциировать, да, это про вас», — заявила Захарова в интервью радио «Говорит Москва».

«Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет. У нас толстая кожа», — сказала днём ранее Джейн Псаки.

Во время послания Федеральному собранию 21 апреля РФ Путин посетовал на недружественные акции в отношении нашей страны. «В некоторых странах завели пренеприличный обычай — по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию... Спорт какой-то — кто громче что-то скажет, — констатировал глава государства. И добавил: — Вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки, все как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена».

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Комментарии (5)

fw252
интересно, сколько ещё продержится адаптация фамилии "Псаки" к русскому уху? Как-то быстро они к оскорблениям перешли.
kagemusha
Надо же. Ну тигр то не менее благородное животное, чем волки, змеи и медведи. На Востоке -символ военной доблести.
Komarinsk2019
Второй раз уже эта дразнилка из Маугли. То бандерлоги, то теперь табаки с шерханом. Бессменному за 20 лет руководителю государства не мешало бы прочитать чтонить кроме Киплинга...
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