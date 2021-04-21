Белый дом прокомментировал слова Путина о Шерхане и Табаки: «У нас толстая кожа»

В Вашингтоне ответили на слова Владимира Путина, который сравнил недружественные России страны с Шерханом и шакалом Табаки из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга.

Белый дом не воспринимает на свой счет аллюзии президента РФ Владимира Путина из сказки про Маугли, сказала пресс-секретарь президента США Джейн Псаки, отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга.

«Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет. У нас толстая кожа», — приводит её слова РИА Новости 21 апреля.