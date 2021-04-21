Белый дом прокомментировал слова Путина о Шерхане и Табаки: «У нас толстая кожа»

В Вашингтоне ответили на слова Владимира Путина, который сравнил недружественные России страны с Шерханом и шакалом Табаки из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга.
Белый дом не воспринимает на свой счет аллюзии президента РФ Владимира Путина из сказки про Маугли, сказала пресс-секретарь президента США Джейн Псаки, отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга.
«Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет. У нас толстая кожа», — приводит её слова РИА Новости 21 апреля.
Ранее днём во время послания Федеральному собранию РФ Путин посетовал на недружественные акции в отношении нашей страны. «В некоторых странах завели пренеприличный обычай — по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию... Спорт какой-то — кто громче что-то скажет, — констатировал глава государства. И добавил: — Вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки, все как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена».