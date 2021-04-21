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Белый дом прокомментировал слова Путина о Шерхане и Табаки: «У нас толстая кожа»

США не восприняли на свой счёт аллюзию Путина про Шерхана

В Вашингтоне ответили на слова Владимира Путина, который сравнил недружественные России страны с Шерханом и шакалом Табаки из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга.

Белый дом не воспринимает на свой счет аллюзии президента РФ Владимира Путина из сказки про Маугли, сказала пресс-секретарь президента США Джейн Псаки, отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга.

«Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет. У нас толстая кожа», — приводит её слова РИА Новости 21 апреля.

Ранее днём во время послания Федеральному собранию РФ Путин посетовал на недружественные акции в отношении нашей страны. «В некоторых странах завели пренеприличный обычай — по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию... Спорт какой-то — кто громче что-то скажет, — констатировал глава государства. И добавил: — Вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки, все как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена».

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Комментарии (1)

AlexPet
Yeeeaaah))))))) Джен в плюсАх! Ждем "сивуху (она же - Захарова Мария) - спляшет, станцует, споёт? А, не - напишет во вражеском тви гневный постЪ! Надо думать, завтрева, кады опосля хорошей дозы вискаря с кокосами отойдёт - будет явлена?
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