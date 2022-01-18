NYT: Россия готовится эвакуировать своих дипломатов с Украины

Россия планирует вывезти своих дипломатов из консульств в Киеве и во Львове. Об этом 18 января сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины.



По данным собеседника издания, 18 человек уехали из страны еще 5 января. В основном это дети и жены российских дипломатов. Еще около 30 человек в ближайшее время покинут консульства в Киеве и во Львове. С чем связано такое решение, пока неизвестно.



Как рассказал официальный представитель администрации США, Вашингтон знал о готовящейся эвакуации. При этом власти страны считают, что президент России Владимир Путин всё ещё не принял окончательного решения о «нападении» на Украину, пишет NYT.

