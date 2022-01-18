NYT: Россия готовится эвакуировать своих дипломатов с Украины

Россия планирует вывезти своих дипломатов из консульств в Киеве и во Львове. Об этом 18 января сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины.
По данным собеседника издания, 18 человек уехали из страны еще 5 января. В основном это дети и жены российских дипломатов. Еще около 30 человек в ближайшее время покинут консульства в Киеве и во Львове. С чем связано такое решение, пока неизвестно.
Как рассказал официальный представитель администрации США, Вашингтон знал о готовящейся эвакуации. При этом власти страны считают, что президент России Владимир Путин всё ещё не принял окончательного решения о «нападении» на Украину, пишет NYT.
Высокопоставленный украинский чиновник заявил газете, что в Киеве опасаются российских войск, которые перебрасывают в Белоруссию для учений. На Украине считают, что это оставит страну «открытой для нападения с севера, востока и юга».
Ранее заместитель госсекретаря США Виктории Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 сценариев на случай «вторжения» России на Украину. Пентагон заявил, что имеет сведения о якобы подготовке Москвой провокации для нападения.