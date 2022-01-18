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NYT: Россия готовится эвакуировать своих дипломатов с Украины

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Россия планирует вывезти своих дипломатов из консульств в Киеве и во Львове. Об этом 18 января сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины.

По данным собеседника издания, 18 человек уехали из страны еще 5 января. В основном это дети и жены российских дипломатов. Еще около 30 человек в ближайшее время покинут консульства в Киеве и во Львове. С чем связано такое решение, пока неизвестно.

Как рассказал официальный представитель администрации США, Вашингтон знал о готовящейся эвакуации. При этом власти страны считают, что президент России Владимир Путин всё ещё не принял окончательного решения о «нападении» на Украину, пишет NYT.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил газете, что в Киеве опасаются российских войск, которые перебрасывают в Белоруссию для учений. На Украине считают, что это оставит страну «открытой для нападения с севера, востока и юга».

Ранее заместитель госсекретаря США Виктории Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 сценариев на случай «вторжения» России на Украину. Пентагон заявил, что имеет сведения о якобы подготовке Москвой провокации для нападения.

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Комментарии (9)

orlovandrei1986
отправьте за ними ИЛ-76, чтобы они кирпичей наложили, пока будут лететь =)
260602101
А всех сочувствующих России будут эвакуировать, как американцы в Афганистане делали ?
Artem_9
Интересно, а почему Фонтанка не осветило вчерашнее украинское событие - вторжение Порошенко на Украину и фееричный зашквар Зелебобика?))
Неудобная новость ?)
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