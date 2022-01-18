Российские школы вновь эвакуируются из-за анонимок о «минировании»

Тысячам школьников в нескольких регионах России 18 января пришлось стоять на морозе вместо уроков после сообщений о «минировании».
В Хабаровске анонимы разослали письма с угрозами в 70 образовательных учреждений. Эвакуированы
«Сейчас проходят кинологические проверки всех образовательных учреждений на наличие взрывных устройств. Учеба во вторую смену отменена», — добавили в администрации города.
Эвакуация из школ проводилась и в Биробиджане (ЕАО). Там анонимки о «бомбах» также поступили по электронной почте.
Четвертый день из-за «минеров» эвакуируют школы в Красноярске. Как пишет NGS24.RU, на улицу вывели детей более чем из 10 учебных заведений.
Ранее «Фонтанка» писала, что 16-летний житель Омска разослал более 800 писем о якобы готовящихся взрывах из-за неразделенной любви. А в Керчи подросток «заминировал» школу из неприязни к педагогам и ученикам.