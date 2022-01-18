FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -1
76.04р86.86р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Российские школы вновь эвакуируются из-за анонимок о «минировании»

0
Печать

Тысячам школьников в нескольких регионах России 18 января пришлось стоять на морозе вместо уроков после сообщений о «минировании».

В Хабаровске анонимы разослали письма с угрозами в 70 образовательных учреждений. Эвакуированы 47 608 детей и 3 297 сотрудников. Старшеклассников отпустили домой, а учеников начальных классов вместе с педагогами разместили в теплых помещениях у школ.

«Сейчас проходят кинологические проверки всех образовательных учреждений на наличие взрывных устройств. Учеба во вторую смену отменена», — добавили в администрации города.

Эвакуация из школ проводилась и в Биробиджане (ЕАО). Там анонимки о «бомбах» также поступили по электронной почте.

Четвертый день из-за «минеров» эвакуируют школы в Красноярске. Как пишет NGS24.RU, на улицу вывели детей более чем из 10 учебных заведений.

Фото: NGS24.RU
ПоделитьсяПоделиться

Ранее «Фонтанка» писала, что 16-летний житель Омска разослал более 800 писем о якобы готовящихся взрывах из-за неразделенной любви. А в Керчи подросток «заминировал» школу из неприязни к педагогам и ученикам.

Фото: NGS24.RU

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний