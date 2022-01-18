Российские школы вновь эвакуируются из-за анонимок о «минировании»

Тысячам школьников в нескольких регионах России 18 января пришлось стоять на морозе вместо уроков после сообщений о «минировании».



В Хабаровске анонимы разослали письма с угрозами в 70 образовательных учреждений. Эвакуированы 47 608 детей и 3 297 сотрудников. Старшеклассников отпустили домой, а учеников начальных классов вместе с педагогами разместили в теплых помещениях у школ.



«Сейчас проходят кинологические проверки всех образовательных учреждений на наличие взрывных устройств. Учеба во вторую смену отменена», — добавили в администрации города.

