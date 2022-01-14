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16-летний омич из-за неразделенной любви разослал более 800 писем о якобы готовящихся взрывах

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Подросток из Омска разослал более 800 анонимок о якобы минировании школ и других объектов инфраструктуры в 34 городах России. Об этом 14 января сообщает портал «Город 55» со ссылкой на региональное управление СК.

По данным следствия, 16-летний молодой человек с фейковых электронных адресов писал в полицию о минировании больниц, школ, администраций и так далее. Юноша подписывал послания именами одноклассников и их родителей. Как пояснил пресс-секретарь СУ СК, из-за сложных отношений в классе и неразделённой любви парень решился на месть, а затем «вошёл во вкус».

За содеянное старшекласснику грозит до 10 лет колонии, а также крупный штраф. Но перед этим он должен пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Накануне сообщения о возможном минировании были отправлены в школы Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Архангельска, Красноярска и других городов.

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