16-летний омич из-за неразделенной любви разослал более 800 писем о якобы готовящихся взрывах

Подросток из Омска разослал более 800 анонимок о якобы минировании школ и других объектов инфраструктуры в 34 городах России. Об этом 14 января сообщает портал «Город 55» со ссылкой на региональное управление СК.



По данным следствия, 16-летний молодой человек с фейковых электронных адресов писал в полицию о минировании больниц, школ, администраций и так далее. Юноша подписывал послания именами одноклассников и их родителей. Как пояснил пресс-секретарь СУ СК, из-за сложных отношений в классе и неразделённой любви парень решился на месть, а затем «вошёл во вкус».

