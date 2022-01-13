В Керчи задержали подростка, «заминировавшего» школу из неприязни к педагогам и ученикам

В Керчи задержали подростка, который рассылал ложные сообщения о вооруженном нападении на школу. Он полностью признал вину, сообщает 13 января пресс-служба управления ФСБ по региону.

Как в ведомстве рассказали РИА Новости, девятиклассник рассылал предупреждения в соцсети. При осмотре школы взрывных устройств и в целом ничего опасного не обнаружили.

Следствие установило, что школьник всё это устроил из хулиганских побуждений — по причине «острой неприязни» к преподавателям и учащимся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении о теракте.