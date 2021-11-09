Делали бомбы, вели «группы смерти», вдохновлялись Росляковым. Двоих подростков из Керчи отправили в колонию за подготовку терактов

Двоих подростков из Керчи признали виновными в подготовке терактов в образовательных учреждениях. Об этом 9 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Крыму и Севастополю.



Следствие установило, что подсудимые разработали план вооруженных нападений, искали в Интернете схемы зданий и инструкцию по изготовлению бомб. Также они вели в соцсетях и мессенджерах так называемые «группы смерти», в которых «склоняли пользователей к аналогичным преступлениям».



Дома у подростков нашли и изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, а еще купленные в Интернете компоненты для изготовления взрывчатых веществ. «Пробные» бомбы они испытывали на животных.

