Делали бомбы, вели «группы смерти», вдохновлялись Росляковым. Двоих подростков из Керчи отправили в колонию за подготовку терактов

Двоих подростков из Керчи признали виновными в подготовке терактов в образовательных учреждениях. Об этом 9 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Следствие установило, что подсудимые разработали план вооруженных нападений, искали в Интернете схемы зданий и инструкцию по изготовлению бомб. Также они вели в соцсетях и мессенджерах так называемые «группы смерти», в которых «склоняли пользователей к аналогичным преступлениям».
Дома у подростков нашли и изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, а еще купленные в Интернете компоненты для изготовления взрывчатых веществ. «Пробные» бомбы они испытывали на животных.
Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил молодых людей к 7 годам воспитательной колонии и 4 годам колонии общего режима.
О задержании подростков 16 и 17 лет стало известно в феврале прошлого года. По словам сотрудников спецслужбы, несовершеннолетние были сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова, который убил 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.
17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. Нападение устроил студент этого же колледжа 18-летний Владислав Росляков. В результате атаки погиб 21 человек, включая подозреваемого.