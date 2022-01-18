Центр им. Гамалеи создал тест для определения антител к «омикрону»

В России появилась тест-система для определения антител к новому штамму COVID-19 «омикрон». Об этом рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.



«У нас есть тест-система для определения вируснейтрализующих антител к «омикрону», но доступна она пока только у нас в центре», — цитирует академика 18 января РИА Новости.



Ранее в Центре им. Гамалеи заявили, что планируют создать новый вариант вакцины от COVID-19 на основе нескольких штаммов вируса, например «дельты» и «омикрона».



По словам Гинцбурга, «живой вакциной» может стать любой штамм коронавируса, но это может иметь негативные последствия, в том числе привести к летальному исходу.

