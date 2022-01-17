Гинцбург заявил, что любые штаммы коронавируса в качестве «живой вакцины» могут привести к летальному исходу

«Живой вакциной» может стать любой штамм коронавируса, но это может иметь негативные последствия, не исключающие летального исхода. Таким мнением поделился директор Центра
«Живой вакциной не только «омикрон» может быть, но и все штаммы. Если человек перенес заболевание «на ногах», то, считайте, это живая вакцина», — сказал он в интервью ТАСС 17 января.
По словам Гинцбурга, последствия подобного предсказать невозможно, в отличие от вакцинации тем же «Спутником», безопасность которого давно доказана.
«Осложнения от живой вакцины бывают разные, вплоть до летальных исходов», — заключил он.
Предположение, что штамм «омикрон» может стать «живой вакциной», которая позволит справиться с пандемией COVID-19, высказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Также стало известно, что медицинский регулятор Австралии рекомендовал признать «