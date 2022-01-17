FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -7
75.77р86.89р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Гинцбург заявил, что любые штаммы коронавируса в качестве «живой вакцины» могут привести к летальному исходу

11
Печать

«Живой вакциной» может стать любой штамм коронавируса, но это может иметь негативные последствия, не исключающие летального исхода. Таким мнением поделился директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Живой вакциной не только «омикрон» может быть, но и все штаммы. Если человек перенес заболевание «на ногах», то, считайте, это живая вакцина», — сказал он в интервью ТАСС 17 января.

По словам Гинцбурга, последствия подобного предсказать невозможно, в отличие от вакцинации тем же «Спутником», безопасность которого давно доказана.

«Осложнения от живой вакцины бывают разные, вплоть до летальных исходов», — заключил он.

Предположение, что штамм «омикрон» может стать «живой вакциной», которая позволит справиться с пандемией COVID-19, высказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Также стало известно, что медицинский регулятор Австралии рекомендовал признать «Спутник V» для подтверждения вакцинации въезжающих в страну иностранцев.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Cashmare
ну, судя по тому, сколько раз гамалей переобувался с начала вакцинации - у спутника тоже последствия непредсказуемые
Nurofen
Люди боритесь с вакцинацией от ковида, не верьте гинцбургу все, что он говорит не имеет научных и статистических доказательств
gatsby55
И снова в нашем цирке на арене Гинцбург.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний