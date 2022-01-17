Гинцбург заявил, что любые штаммы коронавируса в качестве «живой вакцины» могут привести к летальному исходу

«Живой вакциной» может стать любой штамм коронавируса, но это может иметь негативные последствия, не исключающие летального исхода. Таким мнением поделился директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Живой вакциной не только «омикрон» может быть, но и все штаммы. Если человек перенес заболевание «на ногах», то, считайте, это живая вакцина», — сказал он в интервью ТАСС 17 января.

По словам Гинцбурга, последствия подобного предсказать невозможно, в отличие от вакцинации тем же «Спутником», безопасность которого давно доказана.

