Центр имени Гамалеи думает создать вакцину на основе нескольких штаммов

Новый вариант российской вакцины от COVID-19 хотят создать на основе нескольких штаммов вируса, например «дельты» и «омикрона».
«Рассматривается и обсуждается вариант сделать такой поливалентный «Спутник», где будет и «дельта», и «омикрон», или «ухань» и «омикрон». <...> Возможно создание такой более сложной вакцины»,— сообщил замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов 16 января в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее директор Центра Александр Гинцбург говорил, что нет необходимости модифицировать «Спутник V» под штамм «омикрон», поскольку препарат уже работает против разных штаммов.
Эпидемиологическую ситуацию в России ВОЗ оценивает как пик эпидемии коронавируса, несмотря на меньшую смертность при заражении «омикроном» по сравнению с предыдущими штаммами. В целом по России число заболевших за минувшие сутки резко выросло, а в Петербурге достигло максимального значения за всё время пандемии.