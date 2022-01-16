Центр имени Гамалеи думает создать вакцину на основе нескольких штаммов

Новый вариант российской вакцины от COVID-19 хотят создать на основе нескольких штаммов вируса, например «дельты» и «омикрона».



«Рассматривается и обсуждается вариант сделать такой поливалентный «Спутник», где будет и «дельта», и «омикрон», или «ухань» и «омикрон». <...> Возможно создание такой более сложной вакцины»,— сообщил замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов 16 января в эфире телеканала «Россия 1».



Ранее директор Центра Александр Гинцбург говорил, что нет необходимости модифицировать «Спутник V» под штамм «омикрон», поскольку препарат уже работает против разных штаммов.

