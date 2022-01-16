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Центр имени Гамалеи думает создать вакцину на основе нескольких штаммов

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Новый вариант российской вакцины от COVID-19 хотят создать на основе нескольких штаммов вируса, например «дельты» и «омикрона».

«Рассматривается и обсуждается вариант сделать такой поливалентный «Спутник», где будет и «дельта», и «омикрон», или «ухань» и «омикрон». <...> Возможно создание такой более сложной вакцины»,— сообщил замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов 16 января в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее директор Центра Александр Гинцбург говорил, что нет необходимости модифицировать «Спутник V» под штамм «омикрон», поскольку препарат уже работает против разных штаммов.

Эпидемиологическую ситуацию в России ВОЗ оценивает как пик эпидемии коронавируса, несмотря на меньшую смертность при заражении «омикроном» по сравнению с предыдущими штаммами. В целом по России число заболевших за минувшие сутки резко выросло, а в Петербурге достигло максимального значения за всё время пандемии.

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Комментарии (8)

orlovandrei1986
может хватит проводить опыты на людях?
Я Иванов
Назовите ЗакиДак. Отбоя не будет от желающих.
Артист ритуальных услуг
Этожэ экономически нецелесообразно!
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