Боррель: «превентивных санкций» от ЕС в отношении России не будет

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель исключил введение ЕС «превентивных санкций» против России из-за ситуации с Украиной. По его словам, проект санкций готовится только на случай эскалации.
«Мы вновь повторяем, что в случае агрессии против Украины последуют жесткие меры, которые будут включать санкции. Мои обязанности как верховного представителя включают предложение таких санкций Евросовету. Работа над такими санкциями продолжается», – заявил он 17 января на заседании комитета по иностранным делам Европарламента (цитата по РИА Новости).
Ранее появилась информация о том, что Европа и США не собираются отключать Россию от межбанковской системы SWIFT. Вместо этого они якобы готовят точечные санкции в отношении крупнейших российских банков.
О том, что Евросоюз обсуждает новые санкции в отношении России и готовится к «отражению агрессии», Боррель говорил 14 января. За день до этого стало известно, что ЕС продлил экономические санкции против России до 31 июля 2022 года.