Боррель: «превентивных санкций» от ЕС в отношении России не будет

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель исключил введение ЕС «превентивных санкций» против России из-за ситуации с Украиной. По его словам, проект санкций готовится только на случай эскалации.



«Мы вновь повторяем, что в случае агрессии против Украины последуют жесткие меры, которые будут включать санкции. Мои обязанности как верховного представителя включают предложение таких санкций Евросовету. Работа над такими санкциями продолжается», – заявил он 17 января на заседании комитета по иностранным делам Европарламента (цитата по РИА Новости).