FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -1
76.04р86.86р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Боррель: «превентивных санкций» от ЕС в отношении России не будет

0
Печать

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель исключил введение ЕС «превентивных санкций» против России из-за ситуации с Украиной. По его словам, проект санкций готовится только на случай эскалации.

«Мы вновь повторяем, что в случае агрессии против Украины последуют жесткие меры, которые будут включать санкции. Мои обязанности как верховного представителя включают предложение таких санкций Евросовету. Работа над такими санкциями продолжается», – заявил он 17 января на заседании комитета по иностранным делам Европарламента (цитата по РИА Новости).

Ранее появилась информация о том, что Европа и США не собираются отключать Россию от межбанковской системы SWIFT. Вместо этого они якобы готовят точечные санкции в отношении крупнейших российских банков.

О том, что Евросоюз обсуждает новые санкции в отношении России и готовится к «отражению агрессии», Боррель говорил 14 января. За день до этого стало известно, что ЕС продлил экономические санкции против России до 31 июля 2022 года.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний