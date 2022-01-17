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В Костроме задержали работника футбольного клуба, которого подозревают в домогательствах к девочкам-подросткам

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В Костроме задержали работника местного футбольного клуба «Пантера» для девочек-подростков. Мужчину подозревают в домогательствах к несовершеннолетним, которые посещают спортивную организацию.

Как сообщает 17 января ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального СКР, возбуждено уголовное дело. Предполагаемому злоумышленнику пока не предъявили обвинение.

В Telegram-канале «Мутко против» появилась информация о том, что сразу три девочки от 15 до 16 лет обвинили своего главного тренера в домогательствах. По словам юных спортсменок, они состояли с ним в очень близких отношениях с 2020 года. На данный момент, гласит запись в мессенджере, подозреваемый в преступлении находится в изоляторе.

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