Минздрав Подмосковья не рекомендует купаться на Крещение после прививки от COVID-19

«Важно помнить, что купание в проруби возможно только если человек здоров и его организм подготовлен к действию холода, то есть он предварительно закалялся. При купании без предварительной подготовки велик риск возможных негативных последствий от переохлаждения, таких как ОРВИ, простуда и обострение хронических заболеваний», — говорится в публикации на сайте ведомства от 17 января.

Минздрав Московской области опубликовал рекомендации к купанию на Крещение. Среди противопоказаний — недавно поставленная прививка от коронавируса.

По словам главврача Видновской больницы Бутая Бутаева, воздержаться от крещенского купания в проруби следует людям с хроническими или сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также тем, кто в последние семь дней привился от коронавируса. Если купание все-таки состоится, перед ним следует измерить давление — при слишком высоких показателях стоит отказаться от процедуры. Заходить в воду нужно постепенно и желательно не нырять с головой, чтобы избежать спазма сосудов и потери сознания.



Ранее в РПЦ верующим рекомендовали «избежать» крещенских купаний в этом году из-за пандемии COVID-19.



Как писала «Фонтанка», в Петербурге к проведению крещенских купаний готовят купели по 21 адресу. Ознакомиться с ними можно здесь. QR-коды проверять у окунающихся не будут.

