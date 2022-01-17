Госдума единогласно сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах

Совет Государственной думы РФ снимает с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом 17 января в своем Telegram-канале написал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.



По его словам, такое решение народные избранники приняли единогласно.



На прошлой неделе Володин сообщил, что правительство и партия «Единая Россия» хотят отложить законопроект. «Уверен, депутаты поддержат это решение», — заявил тогда председатель Госдумы.



В декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил о необходимости доработки предложений о QR-кодах. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня, 17 января, заявил, что из перечня поручений главы государства уберут пункты про законопроект о QR-кодах.

