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Госдума единогласно сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах

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Совет Государственной думы РФ снимает с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом 17 января в своем Telegram-канале написал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, такое решение народные избранники приняли единогласно.

На прошлой неделе Володин сообщил, что правительство и партия «Единая Россия» хотят отложить законопроект. «Уверен, депутаты поддержат это решение», — заявил тогда председатель Госдумы.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил о необходимости доработки предложений о QR-кодах. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня, 17 января, заявил, что из перечня поручений главы государства уберут пункты про законопроект о QR-кодах.

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Комментарии (28)

BrotherRabbit
Вот молодцы.
Сначала единогласно выносят.
Потом единогласно снимают.
Kilrathi
Таки сняли или отложили?
Как говорят в Одессе - это две большие разницы!
zlopopik
Очухались?
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