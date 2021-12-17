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Путин: QR-коды не должны создавать лишние трудности гражданам

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Президент России заявил о необходимости доработки законопроекта о введении QR-кодов.

«Что касается законопроекта об обязательности сертификатов для посещения общественных мест: торговых центров, кафе, ресторанов, учреждений культуры, то вчера он был принят Государственной думой в первом чтении. Конечно, этот законопроект в существующей редакции требует доработки», — заявил Владимир Путин 17 декабря на заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По словам Путина, при разработке законопроекта о введении QR-кодов необходимо учитывать все жизненные ситуации. Президент попросил доработать проект, выслушав различные мнения. Он потребовал, чтобы закон был «четким, ясным, понятным».

«Она [система ковидсертификатов] должна работать именно для защиты граждан, а не создавать для них лишние трудности», — резюмировал Путин.

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Комментарии (10)

dedmoroz_5e4d8827384c2
(рейтинги)
ужас .....одно бла-бла-бла в эфир, ни одной, ни одной цифры)))

на одну букву одну цифру, да пусть только цифрами из ТВ говорят, вообще без букв!!!
Владислав М
Кукоды не должны ограничивать права и свободы граждан.
266595789
Твердо и четко (с)
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