Путин: QR-коды не должны создавать лишние трудности гражданам

«Что касается законопроекта об обязательности сертификатов для посещения общественных мест: торговых центров, кафе, ресторанов, учреждений культуры, то вчера он был принят Государственной думой в первом чтении. Конечно, этот законопроект в существующей редакции требует доработки», — заявил Владимир Путин 17 декабря на заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Президент России заявил о необходимости доработки законопроекта о введении QR-кодов.

По словам Путина, при разработке законопроекта о введении QR-кодов необходимо учитывать все жизненные ситуации. Президент попросил доработать проект, выслушав различные мнения. Он потребовал, чтобы закон был «четким, ясным, понятным».

«Она [система ковидсертификатов] должна работать именно для защиты граждан, а не создавать для них лишние трудности», — резюмировал Путин.