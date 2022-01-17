Песков: Из перечня поручений Путина уберут пункты про законопроект о QR-кодах

Пресс-секретарь российского президента заявил, что из-за «омикрона» из перечня поручений главы государства будут убраны пункты про законопроект о QR-кодах
«Действительно изменились эпидемиологические обстоятельства, это было в свою очередь спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, волной «омикрона», новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных. Поэтому вот эти вот 1, 2 пункты мы, конечно, их будем убирать, аннулировать», — цитирует 17 января заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.
Пресс-секретарь президента напомнил, что на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о принятом решении отложить законопроект о введении QR-кодов.
В декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил о необходимости доработки предложений о QR-кодах. В январе был опубликован список президентских поручений по работе над законопроектом.