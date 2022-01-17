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Песков: Из перечня поручений Путина уберут пункты про законопроект о QR-кодах

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Пресс-секретарь российского президента заявил, что из-за «омикрона» из перечня поручений главы государства будут убраны пункты про законопроект о QR-кодах

«Действительно изменились эпидемиологические обстоятельства, это было в свою очередь спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, волной «омикрона», новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных. Поэтому вот эти вот 1, 2 пункты мы, конечно, их будем убирать, аннулировать», — цитирует 17 января заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента напомнил, что на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о принятом решении отложить законопроект о введении QR-кодов.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил о необходимости доработки предложений о QR-кодах. В январе был опубликован список президентских поручений по работе над законопроектом.

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Комментарии (8)

***_555
Переведите на русский.
261896911
Значит, их введение становится лишённым основания?
teodor
просто игра слов, куркод заенять на клеймо и все))
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