«Учесть все жизненные ситуации» велел Путин в законопроекте о QR-кодах

Список президентских поручений по работе над законопроектом о QR-кодах опубликован 15 января. Дал он их еще в прошлом году.

Как следует из перечня, президент велел «неукоснительно» соблюдать права граждан и продумать все возможные жизненные ситуации. В поручениях прописано требование обеспечить доступность документов о вакцинации от коронавируса или медотвода от прививки. Также президент велел оценить влияние законопроекта на экономику.

Доклад об исполнении поручений велено предоставить до 30 января.