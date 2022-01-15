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«Учесть все жизненные ситуации» велел Путин в законопроекте о QR-кодах

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Список президентских поручений по работе над законопроектом о QR-кодах опубликован 15 января. Дал он их еще в прошлом году.

Как следует из перечня, президент велел «неукоснительно» соблюдать права граждан и продумать все возможные жизненные ситуации. В поручениях прописано требование обеспечить доступность документов о вакцинации от коронавируса или медотвода от прививки. Также президент велел оценить влияние законопроекта на экономику.

Доклад об исполнении поручений велено предоставить до 30 января.

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Комментарии (6)

simak
Тупо выдавать свои QR-коды после вакцинации в мед.учреждениях не пробовали?
Mustamyaki
Правильно, учесть все возможные варианты уклонения от кукодизации, и пресечь на корню! Проштампованы будут все!
Brevnault
Велел «неукоснительно» соблюдать права привитых граждан с куар-кодами.
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