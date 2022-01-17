В Петербурге из парков и садов не вывозят мусор с начала 2022 года

В 2022 году из садов и парков Петербурга, подведомственных городу, ни разу не вывезли скопившийся мусор. Об этом на заседании парламентской комиссии по экологии 17 января рассказал начальник управления садово-паркового хозяйства Сергей Ляховенко.
«В праздничные дни они (сады и парки. — Прим. ред.) испытывали повышенную нагрузку, очень много мусора от фейерверков и прочего. Садово-парковые предприятия весь этот мусор собрали. На сегодняшний день собрано 4160 кубометров этого мусора», — рассказал Ляховенко.
По словам чиновника, весь этот мусор до сих пор находится на площадках СПХ. «Ни одного куба не вывезено. Договоры региональному оператору направлены в декабре. Ни подписанных договоров, ни вывоза мусора нет», — констатировал спикер, добавив, что сами СПХ вывозить мусор не могут.