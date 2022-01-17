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В Петербурге из парков и садов не вывозят мусор с начала 2022 года

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В 2022 году из садов и парков Петербурга, подведомственных городу, ни разу не вывезли скопившийся мусор. Об этом на заседании парламентской комиссии по экологии 17 января рассказал начальник управления садово-паркового хозяйства Сергей Ляховенко.

«В праздничные дни они (сады и парки. — Прим. ред.) испытывали повышенную нагрузку, очень много мусора от фейерверков и прочего. Садово-парковые предприятия весь этот мусор собрали. На сегодняшний день собрано 4160 кубометров этого мусора», — рассказал Ляховенко.

По словам чиновника, весь этот мусор до сих пор находится на площадках СПХ. «Ни одного куба не вывезено. Договоры региональному оператору направлены в декабре. Ни подписанных договоров, ни вывоза мусора нет», — констатировал спикер, добавив, что сами СПХ вывозить мусор не могут.

«Фонтанка» писала о проблемах, с которыми столкнулись горожане в новом году после запуска новой системы по обращению с отходами. С 1 января в Петербурге работает НЭО — региональный оператор, который заключил контракты на вывоз мусора с контейнерных площадок с 4 подрядчиками. Среди них не оказалось одного из ветеранов рынка — Автопарка № 6 «Спецтранса», северные районы по большей части достались компании «Эко Лэнд». Именно по этой части, как рассказывал и сам НЭО, поступает больше всего жалоб. Помимо объективных проблем в организации процесса и замене контейнеров оператор обращал внимание, что на сотни адресов мусоровозы не могут заехать: либо из-за закрытых дворов, либо из-за большого числа припаркованных машин.

С начала года праздников «Фонтанка» регулярно показывала коллекции снимков читателей с мусорными горами.

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Комментарии (2)

VKuser12174408
Шнуру - респект. Всё правильно спел.
ДуремарСПб.
То ли ещё будет ой-ой-ой.Пока губернатора нам выбирает нелигитимный сиделец из бункера будет только хуже.
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