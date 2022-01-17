Смольный пообещал наладить плановый вывоз мусора в Петербурге до конца января

«Меры предприняты. По информации генерального оператора, до конца текущего месяца все районы выйдут на плановый режим работы», — рассказал чиновник 17 января на заседании парламентской комиссии по экологии, где обсуждалась ситуация с мусорной проблемой города.
По итогам мониторинга (данные на 4 января) ситуация в городе стабилизировалась везде, кроме четырех районов: Приморского, Калининского, Выборгского и правобережной части Невского района.
В числе причин срыва — незнание маршрутов для передвижения мусоровывозящей техники, попытка использовать крупногабаритную технику на внутриквартальных территориях (зачастую без возможности проезда), невывоз отходов предыдущими операторами с 25 декабря, наличие на площадках контейнеров предыдущих операторов.
По данным на 16 января, добавил Казаков, в Адмиралтейском, Кронштадтском, Петродворцовом, Центральном районах срыв графика отсутствует. В Петроградском и Пушкинском районах наблюдаются единичные замечания, в Кировском, Московском, Красногвардейском, Красносельском районах — менее 5% срывов графика. В Колпинском, Курортном, Фрунзенском, Василеостровском районах системные срывы отсутствуют, только точечные замечания.
С начала года чиновники получили почти полторы тысячи жалоб на проблемы с вывозом мусора. В итоге были выделены 450 проблемных адресов.
На заседании также присутствовал замгендиректора «Невского экологического оператора» Илья Гудков. По его словам, во время инвентаризации контейнерных площадок оператор выявил ряд таких объектов, которые существуют по факту, но не отражены в территориальной схеме.
С начала года праздников «Фонтанка» регулярно показывала коллекции снимков читателей с мусорными горами.