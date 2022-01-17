Смольный пообещал наладить плановый вывоз мусора в Петербурге до конца января

«Меры предприняты. По информации генерального оператора, до конца текущего месяца все районы выйдут на плановый режим работы», — рассказал чиновник 17 января на заседании парламентской комиссии по экологии, где обсуждалась ситуация с мусорной проблемой города.

По итогам мониторинга (данные на 4 января) ситуация в городе стабилизировалась везде, кроме четырех районов: Приморского, Калининского, Выборгского и правобережной части Невского района.



В числе причин срыва — незнание маршрутов для передвижения мусоровывозящей техники, попытка использовать крупногабаритную технику на внутриквартальных территориях (зачастую без возможности проезда), невывоз отходов предыдущими операторами с 25 декабря, наличие на площадках контейнеров предыдущих операторов.

