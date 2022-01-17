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Смольный пообещал наладить плановый вывоз мусора в Петербурге до конца января

В Петербурге вывоз бытовых отходов перейдет в плановый режим до конца января. Об этом заявил зампредседателя комитета по природопользованию Иван Казаков.

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«Меры предприняты. По информации генерального оператора, до конца текущего месяца все районы выйдут на плановый режим работы», — рассказал чиновник 17 января на заседании парламентской комиссии по экологии, где обсуждалась ситуация с мусорной проблемой города.

По итогам мониторинга (данные на 4 января) ситуация в городе стабилизировалась везде, кроме четырех районов: Приморского, Калининского, Выборгского и правобережной части Невского района.

В числе причин срыва — незнание маршрутов для передвижения мусоровывозящей техники, попытка использовать крупногабаритную технику на внутриквартальных территориях (зачастую без возможности проезда), невывоз отходов предыдущими операторами с 25 декабря, наличие на площадках контейнеров предыдущих операторов.

По данным на 16 января, добавил Казаков, в Адмиралтейском, Кронштадтском, Петродворцовом, Центральном районах срыв графика отсутствует. В Петроградском и Пушкинском районах наблюдаются единичные замечания, в Кировском, Московском, Красногвардейском, Красносельском районах — менее 5% срывов графика. В Колпинском, Курортном, Фрунзенском, Василеостровском районах системные срывы отсутствуют, только точечные замечания.

С начала года чиновники получили почти полторы тысячи жалоб на проблемы с вывозом мусора. В итоге были выделены 450 проблемных адресов.

На заседании также присутствовал замгендиректора «Невского экологического оператора» Илья Гудков. По его словам, во время инвентаризации контейнерных площадок оператор выявил ряд таких объектов, которые существуют по факту, но не отражены в территориальной схеме.

С начала года праздников «Фонтанка» регулярно показывала коллекции снимков читателей с мусорными горами.

«Фонтанка» писала о проблемах, с которыми столкнулись горожане в новом году после запуска новой системы по обращению с отходами. С 1 января в Петербурге работает НЭО — региональный оператор, который заключил контракты на вывоз мусора с контейнерных площадок с 4 подрядчиками. Среди них не оказалось одного из ветеранов рынка — Автопарка № 6 «Спецтранса», северные районы по большей части достались компании «Эко Лэнд». Именно по этой части, как рассказывал и сам НЭО, поступает больше всего жалоб. Помимо объективных проблем в организации процесса и замене контейнеров оператор обращал внимание, что на сотни адресов мусоровозы не могут заехать: либо из-за закрытых дворов, либо из-за большого числа припаркованных машин.

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Комментарии (16)

shushu
Тариф вырос примерно на 15%, мусор вывозить стали хуже. Вот принципиальные результаты "мусорного передела"
Oktava07
Не справились - пора и честь знать!
А как с раздельным сбором мусора? Поставили контейнеры для разных видов мусора, а сваливают их в одну машину... Это как называется?
Scherman
Врут и не краснеют. Прекрасно понятно, что проблема в нехватке мощностей для вывода мусора. А нехватка образовалась из-за выдавливания... хотел написать "с рынка", но ведь рынок в этой сфере услуг ликвидирован с 1-го января... выдавливания непокорного спецтранса N6. До означенной даты мы были вольны сами выбирать себе перевозчика и график вывоза. А теперь нам навязывают за бОльшие деньги непотребное качество и неопределённое время вывоза. Это не реформа, а захват!
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