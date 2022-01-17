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Ириновский до Всеволожска доведет. Проспект продлевают на северо-восток

В настоящее время готовятся документы.

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Комитет градостроительной политики Ленинградской области выпустил распоряжение о подготовке проекта планировки территории для строительства объекта под названием «Продолжение Ириновского проспекта во Всеволожском городском поселении». На подготовку документации отвели два года.

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Распоряжение также включает задание на проведение инженерных изысканий; инициатор — ООО «Региональное агентство транспортной инфраструктуры», его курирует Дирекция по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Напомним, в районе бывшего Ржевского аэродрома запланировано масштабное жилое строительство, где почти 200 га приобрела Группа ЛСР.

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Комментарии (20)

Hans-Christian
По сути это новая трасса из микрорайона Южный города Всеволожска прямо на кольцо (именно из города Всеволожска, имеющего такой статус с 63-его года, а не из "Всеволожского городского поселения" - журналисты Ф. приезжие что ли все поголовно?) Дорога нужна, но в её прокладку в ближайшее время верится с трудом.
Как и многие другие подобные проекты, данный запаздывает лет так на 15-20. Тот же виадук через ж/д пути на Колтушском шоссе нужно было начинать проектировать ещё в начале 2000-ых, когда стало понятно, что уровень автомобилизации населения будет только расти.
456345
сначала дорога старая, южнее уходит после газопровода, как раз перед кладбищем. Старая дорога уходит к бернгардовке, ответвление ( оно есть) мимо карьера в южный
456345
автор, не повторяй не очень умных коллег! Речь идет об ответвлении от Рябовского шоссе и дороге через пост Ковалево, по сути, дороге к Ржевскому аэродрому и кладбищу. Она там есть эта дорога, местами даже асфальт. А Ириновский заканчивается на пересечении с Комунны.
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