Ириновский до Всеволожска доведет. Проспект продлевают на северо-восток

По сути это новая трасса из микрорайона Южный города Всеволожска прямо на кольцо (именно из города Всеволожска, имеющего такой статус с 63-его года, а не из "Всеволожского городского поселения" - журналисты Ф. приезжие что ли все поголовно?) Дорога нужна, но в её прокладку в ближайшее время верится с трудом.

Как и многие другие подобные проекты, данный запаздывает лет так на 15-20. Тот же виадук через ж/д пути на Колтушском шоссе нужно было начинать проектировать ещё в начале 2000-ых, когда стало понятно, что уровень автомобилизации населения будет только расти.