Ириновский до Всеволожска доведет. Проспект продлевают на северо-восток

Комитет градостроительной политики Ленинградской области выпустил распоряжение о подготовке проекта планировки территории для строительства объекта под названием «Продолжение Ириновского проспекта во Всеволожском городском поселении». На подготовку документации отвели два года.
Распоряжение также включает задание на проведение инженерных изысканий; инициатор — ООО «Региональное агентство транспортной инфраструктуры», его курирует Дирекция по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Напомним, в районе бывшего Ржевского аэродрома запланировано масштабное жилое строительство, где почти 200 га приобрела Группа ЛСР.