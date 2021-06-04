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«ДОМ.РФ» поучаствует в строительстве жилого района на месте аэропорта Ржевка

Глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко в кулуарах ПМЭФ рассказал об участии организации в строительстве жилого комплекса на месте старого аэропорта в Ржевке.

«Мы встречались с губернаторами, подробно говорили. У губернаторов есть инфраструктурное меню, они в некотором замешательстве. Три предложения: 500 млрд — это бюджетные кредиты Минфина, 150 млрд ФНБ через фонд реформирования ЖКХ — это коммунальная инфраструктура и 150 млрд — это мы, в течение 3 лет, это рыночные деньги под инфраструктуру. В Петербурге — ну, это Ленобласть, Ржевка, мы хотим такой проект реализовать вместе с Ленобластью и ЛСР, создать комплексный красивый микрорайон, вложить туда деньги».

«Фонтанка» рассказывала о планах ЛСР на территорию аэропорта. Сделку по приобретению 175 га бывшего аэропорта в поселке Ковалево Всеволожского района «Группа ЛСР» закрыла в 2014 году.

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