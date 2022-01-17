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Гильермо дель Торо расскажет историю афериста

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В четверг, 20 января, в кино начнут показывать «Аллею кошмаров», новую работу живого классика Гильермо дель Торо, оскаровского лауреата, реформатора фантастического кино, автора «Лабиринта фавна» и «Формы воды».

Фото: facebook.com/nightmarealleyfilm/
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Правда, на сей раз он решил впервые отказаться от фирменной мистики и чудес. «Аллея» — первый в его карьере предельно реалистичный фильм, в котором нет и тени мистики. Наоборот: чудеса здесь разоблачаются. Главный герой в исполнении Брэдли Купера — пройдоха, который выдает себя за телепата и наживается на чужом горе.

Фото: facebook.com/nightmarealleyfilm/
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Актерский состав получился тоже неожиданно для дель Торо звездным: мало того что главную роль сыграл Купер — в фильме снялись еще и Кейт Бланшетт, и Руни Мара, и Уиллем Дефо.

Фото: facebook.com/nightmarealleyfilm/
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Что точно осталось на своих местах, так это визуальная отточенность фильма — снял его дель Торо со своим постоянным уже соавтором-оператором Даном Лаустсеном, с которым сделал «Форму воды» и «Багровый пик».

18+

Иван Чувиляев

Фото: facebook.com/nightmarealleyfilm/
Фото: facebook.com/nightmarealleyfilm/
Фото: facebook.com/nightmarealleyfilm/

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