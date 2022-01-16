В Петербурге вакцинировали за деньги почти 50 тысяч иностранцев

Вакцинация от коронавируса иностранных граждан в Петербурге подбирается к отметке в полсотни тысяч человек, сообщили в комитете по здравоохранению Смольного.



Как рапортовали в ведомстве 16 января, в Петербурге вакциной «Спутник Лайт» привиты 645 263 российских гражданина. А еще 47 014 иностранных граждан получили «Спутник Лайт» на коммерческой основе.



В комздраве повторили тезис о том, что в Петербурге число горожан, получивших хотя бы один компонент вакцины или «Спутник Лайт», превысило отметку в 3 млн человек. Но в собственной статистике Смольного привитых даже целиком всего 2,8 млн человек, а первым компонентом — 2,3 млн. А на портале «Стопкоронавирус», наоборот, указаны 3,3 млн привитых первым компонентом и 3,1 млн человек с полной вакцинацией.

