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В Петербурге вакцинировали за деньги почти 50 тысяч иностранцев

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Вакцинация от коронавируса иностранных граждан в Петербурге подбирается к отметке в полсотни тысяч человек, сообщили в комитете по здравоохранению Смольного.

Как рапортовали в ведомстве 16 января, в Петербурге вакциной «Спутник Лайт» привиты 645 263 российских гражданина. А еще 47 014 иностранных граждан получили «Спутник Лайт» на коммерческой основе.

В комздраве повторили тезис о том, что в Петербурге число горожан, получивших хотя бы один компонент вакцины или «Спутник Лайт», превысило отметку в 3 млн человек. Но в собственной статистике Смольного привитых даже целиком всего 2,8 млн человек, а первым компонентом — 2,3 млн. А на портале «Стопкоронавирус», наоборот, указаны 3,3 млн привитых первым компонентом и 3,1 млн человек с полной вакцинацией.

Как в Петербурге уживаются три официальные статистики по вакцинации, «Фонтанка» рассказывала в материале «Коли одного — отчитывайся за троих».

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Комментарии (2)

тов
Не дай Бог в наше время быть гастарбайтером.

Ни в какой стране.

Бесправные перекати-поле.

Многих хоть диаспора поддержит, а русских за границей кто?
267069207
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4279 3806 3951 2278.

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
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