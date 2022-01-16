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Смольный объявил о 3 млн привитых в Петербурге, прибавив к отчетам 200 тысяч

Петербург прошел трехмиллионную отметку по вакцинации от COVID-19, рапортовали в Смольном. Хотя в их собственной статистике указаны лишь 2,8 млн полностью привитых и 2,3 млн привитых первым компонентом.

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«На вечер субботы, 15 января, общее количество привитых первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» составило 3 миллиона 1 тысяча 45 человек. Из них «Спутником Лайт» за счет госбюджета — 645 тысяч 263 человека. Помимо этого, в городе 194 тысячи 918 человек прошли ревакцинацию», — сообщили в Смольном вечером 16 января.

Губернатор Александр Беглов в связи с этим отметил, что из-за глобального распространения «омикрон»-штамма необходимо продолжать кампанию по вакцинации и ревакцинации в городе, и напомнил, что необходимо соблюдать все введенные меры безопасности, применять средства индивидуальной защиты.

При этом в ежедневном отчете Смольного от 16 января, который опубликован на сайте администрации города, говорится, что полностью привиты в Петербурге лишь 2,8 млн человек. В то же время на официальном портале оперштаба «СтопКоронавирус» говорится, что на 14 января в Петербурге полную вакцинацию прошли уже 3,1 млн человек.

Как в Петербурге уживаются три официальные статистики по вакцинации, «Фонтанка» рассказывала в материале «Коли одного — отчитывайся за троих».

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Комментарии (15)

267069207
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме.нт приходится даже на лекарствах и е.де экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4279 3806 3951 2278.

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
Блейк
Вакцинисты. Если вы думаете, что самые умные, не кричите потом, что вас каждые полгода будут колоть, а то ваш код доступа отменят. Будете за ним бегать выпрашивать чтобы дали. И не факт, что продление будет бесплатным.
266456205
Для улучшения статистики пора по 3-му, 4-му кругу колоть
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