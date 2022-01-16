Смольный объявил о 3 млн привитых в Петербурге, прибавив к отчетам 200 тысяч

«На вечер субботы, 15 января, общее количество привитых первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» составило 3 миллиона 1 тысяча 45 человек. Из них «Спутником Лайт» за счет госбюджета — 645 тысяч 263 человека. Помимо этого, в городе 194 тысячи 918 человек прошли ревакцинацию», — сообщили в Смольном вечером 16 января.



Губернатор Александр Беглов в связи с этим отметил, что из-за глобального распространения «омикрон»-штамма необходимо продолжать кампанию по вакцинации и ревакцинации в городе, и напомнил, что необходимо соблюдать все введенные меры безопасности, применять средства индивидуальной защиты.

