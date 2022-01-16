Коммунальщикам Петербурга поставили задачу «повысить эффективность»

«По итогам мониторинга жилищного комитета лидерами по количеству нарушений порядка зимней уборки дворов стали Центральный и Невский районы, — сообщили 16 января в комитете. — Администрациям районов дано указание усилить взаимодействие с управляющими компаниями, уделив особое внимание обработке противогололедными материалами дворов».
В жилищном комитете заверили, что в связи «со сложившимися погодными условиями» основные силы управляющих организаций направлены на качественную обработку противогололедными материалами подходов к парадным, контейнерным площадкам, а также пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов и дворовых территорий.
За два выходных дня полностью убрано почти 1,9 тысячи дворов, выполнена первоочередная посыпка практически 11,5 тысячи дворов.
Как писала «Фонтанка», петербуржцы пока вынуждены передвигаться по городу по стеночкам и козьими тропами между лужами, наледью и грязной снежной кашей. А местами — на коньках.