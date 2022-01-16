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Коммунальщикам Петербурга поставили задачу «повысить эффективность»

Жилищный комитет Смольного через администрации районов поставил перед петербургскими коммунальщиками задачу «повысить эффективность в борьбе с наледью во дворах».

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«По итогам мониторинга жилищного комитета лидерами по количеству нарушений порядка зимней уборки дворов стали Центральный и Невский районы, — сообщили 16 января в комитете. — Администрациям районов дано указание усилить взаимодействие с управляющими компаниями, уделив особое внимание обработке противогололедными материалами дворов».

В жилищном комитете заверили, что в связи «со сложившимися погодными условиями» основные силы управляющих организаций направлены на качественную обработку противогололедными материалами подходов к парадным, контейнерным площадкам, а также пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов и дворовых территорий.

За два выходных дня полностью убрано почти 1,9 тысячи дворов, выполнена первоочередная посыпка практически 11,5 тысячи дворов.

Как писала «Фонтанка», петербуржцы пока вынуждены передвигаться по городу по стеночкам и козьими тропами между лужами, наледью и грязной снежной кашей. А местами — на коньках.

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Комментарии (12)

267069207
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экон.омить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4279 3806 3951 2278.

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
264901471
Вчера вечером жители нашего дома убирали, что за время оттепели съехало с крыши. Сегодня утром уже 4 Миньона, ходили фотографировали как они хорошо поработали в нашем дворе.
Squaw
Да, вашу ж мать! Ни одного дворника с ломом или лопатой. Только все изгаживают: летом изничтожают триммерами газоны с дерном, весной/осенью варварски "подстригают" кусты и деревья, зимой... цензура не пропустит. И за это с нас ещё бабло стригут! Умолчтм, что раньше дворник ещё и газоны поливал. Город в кромешной тьме - мало того, что х. з. куда ногу поставить, так ещё и на ощупь! Это жёлтое недоразумение - фонари уличного освещения? Серьёзно? Просто скотства.
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