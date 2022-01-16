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На Думской было жарко. Пожарные тушили потолок в «ледяном баре»

Горячее воскресенье ещё до прихода посетителей выдалось в баре на улице Ломоносова в центре Петербурга. Там загорелся натяжной потолок.

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Читатель «Фонтанки» Андрей

Пожарные расчёты незадолго до часа дня 16 января на улице Ломоносова, 1, застал читатель «Фонтанки». Дым вырывался из бара LËD рядом с отелем. Судя по всему, спасатели уже заканчивали работу.

«В трехэтажном жилом доме, на первом этаже, в баре размером 8 на 9 метров горел потолок на площади 10 квадратных метров», — сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

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Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного через полчаса после полудня. В час дня пожар ликвидировали. Заведение работает ежедневно, но раньше девяти часов вечера посетителей не ждёт.

Бар тушили силами двадцати пожарных. Пострадавших нет.

Напомним, серьёзный пожар случился сегодня в ресторане в Москве. Погиб повар, пострадал охранник.

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