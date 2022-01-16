На Думской было жарко. Пожарные тушили потолок в «ледяном баре»

Пожарные расчёты незадолго до часа дня 16 января на улице Ломоносова, 1, застал читатель «Фонтанки». Дым вырывался из бара LËD рядом с отелем. Судя по всему, спасатели уже заканчивали работу.



«В трехэтажном жилом доме, на первом этаже, в баре размером 8 на 9 метров горел потолок на площади 10 квадратных метров», — сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

