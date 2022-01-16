На Думской было жарко. Пожарные тушили потолок в «ледяном баре»

Читатель «Фонтанки» Андрей
Пожарные расчёты незадолго до часа дня 16 января на улице Ломоносова, 1, застал читатель «Фонтанки». Дым вырывался из бара LËD рядом с отелем. Судя по всему, спасатели уже заканчивали работу.
«В трехэтажном жилом доме, на первом этаже, в баре размером 8 на 9 метров горел потолок на площади 10 квадратных метров», — сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного через полчаса после полудня. В час дня пожар ликвидировали. Заведение работает ежедневно, но раньше девяти часов вечера посетителей не ждёт.
Бар тушили силами двадцати пожарных. Пострадавших нет.
Напомним, серьёзный пожар случился сегодня в ресторане в Москве. Погиб повар, пострадал охранник.