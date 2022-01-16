В горевшем московском ресторане погиб повар

Следователи ГСУ СК по Москве возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ) после пожара в ресторане.
Как сообщает столичное ГУ МЧС в своём телеграм-канале, вызов в ресторан на Шелепихинской набережной, 34, поступил 16 января в 3:31. Площадь пожара составила 50 кв. м. По прибытии пожарные спасли одного человека и передали его бригаде Скорой помощи. Ещё один человек погиб. В 4:13 открытое горение было ликвидировано.
По данным ТАСС, горели мебель и оборудование на втором. Погибший — повар, мужчина 1993 года рождения. Пострадавший — охранник 1979 года рождения.
«Следствие рассматривает различные версии возгорания, среди которых неисправность электропроводки и другие. Для установления точной причины назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая», — отмечается в сообщении ГСУ СК.