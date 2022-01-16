«В мире фейковых новостей». Песков заявил о высоком напряжении на границе с Украиной

Напряженность на границе России и Украины слишком высока, поэтому Москва настаивает на получении прямого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN.



«У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы», — цитирует 16 января РИА Новости слова политика по видеофрагментам в Twitter газеты Hill.



Песков подчеркнул, что приходится жить «в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи», и такая ситуация «чрезвычайно опасна для нашего континента». США, по его словам, не предоставили никаких доказательств своих утверждений о грядущей эскалации на Украине. В связи с этим необходим «очень конкретный ответ на очень конкретные предложения».

