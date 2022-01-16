FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -2
75.77р86.89р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

«В мире фейковых новостей». Песков заявил о высоком напряжении на границе с Украиной

14
Печать

Напряженность на границе России и Украины слишком высока, поэтому Москва настаивает на получении прямого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN.

«У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы», — цитирует 16 января РИА Новости слова политика по видеофрагментам в Twitter газеты Hill.

Песков подчеркнул, что приходится жить «в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи», и такая ситуация «чрезвычайно опасна для нашего континента». США, по его словам, не предоставили никаких доказательств своих утверждений о грядущей эскалации на Украине. В связи с этим необходим «очень конкретный ответ на очень конкретные предложения».

14 января пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби объявил, что США якобы имеют данные о готовящемся Россией предлоге для «вторжения» на Украину.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США определили сроки «вторжения» России на Украину, вероятно, по «сфабрикованному поводу». Аналогичное высказывание о том, что Москва ищет повод для таких действий, сделал также спикер Пентагона Джон Кирби. В посольстве России в Вашингтоне назвали эти утверждения вбросом и информационным давлением. МИД России опровергал сообщения о «стягивании» войск к российско-украинской границе, которые Запад, как отмечают в ведомстве, использует как повод для санкционных ультиматумов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

kоt-obormot
УхтЫ, говорящие трусы - уже в политики перевели!
maarks1909
господину ПЖ нужна маленькая победоностная война!? Как бы не получилось наоборот.....
ДуремарСПб.
Мистер Лжец,голос Саурона.Подельник.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний