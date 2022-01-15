FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -3
75.77р86.89р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Петербургские садовники убрали за москвичами художественные фекалии с Марсова поля

12
Печать

Петербургские садовники разрушили коричневый арт-объект на Марсовом поле. Останки снежных фекалий заснял корреспондент «Фонтанки» 15 января.

ПоделитьсяПоделиться

С утра от пятиметровой скульптуры остались только кучи подкрашенного снега. «Объект был убран, так как данная территория является не только ЗНОП [зелёное насаждение общего пользования], но и мемориальным объектом, на котором недопустимо размещение подобных элементов народного творчества», — уточнили в Смольном.

Фото: комитет по благоустройству
ПоделитьсяПоделиться

Перед тем, как убрать художества, садовники сфотографировали скульптуру. Она сильно отличалась от того, что автор представил у себя в социальных сетях.

Гигантские фекалии из снега в центре Петербурга слепил московский художник Иван Волков. На эту работу его вдохновили творения коллег из Северной столицы. В прошлом году Волков уже сооружал аналогичную скульптуру в Подмосковье.

Фото: комитет по благоустройству
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

267065208
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данны.й момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4279 3806 3951 2278.

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
Wert
Надо б мордочку пощупат этому масквачу.
265055770
Мало нам Обамы в подъездах, теперь еще и москвичи на марсовых полях.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний