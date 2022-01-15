Петербургские садовники убрали за москвичами художественные фекалии с Марсова поля

Петербургские садовники разрушили коричневый арт-объект на Марсовом поле. Останки снежных фекалий заснял корреспондент «Фонтанки» 15 января.
С утра от пятиметровой скульптуры остались только кучи подкрашенного снега. «Объект был убран, так как данная территория является не только ЗНОП [зелёное насаждение общего пользования], но и мемориальным объектом, на котором недопустимо размещение подобных элементов народного творчества», — уточнили в Смольном.
Перед тем, как убрать художества, садовники сфотографировали скульптуру. Она сильно отличалась от того, что автор представил у себя в социальных сетях.
Гигантские фекалии из снега в центре Петербурга слепил московский художник Иван Волков. На эту работу его вдохновили творения коллег из Северной столицы. В прошлом году Волков уже сооружал аналогичную скульптуру в Подмосковье.