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«Терпи эту маленькую пытку». Зенитовец Ловрен выразил поддержку Джоковичу

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Футболист «Зенита» Ловрен поддержал непривитого теннисиста Джоковича, которого не пускают на теннисный турнир в Австралии.

Хорватский защитник петербургского футбольного клуба Деян Ловрен выразил поддержку сербскому теннисисту Новаку Джоковичу в своем твиттере 15 января. «Я выражаю огромную поддержку Новаку. Не сдавайся, терпи эту маленькую пытку в 21 веке. Они не знают, что проигрывают 0:2», — написал футболист.

Джокович, первая ракетка мира, хотел принять участие в Открытом чемпионате Австралии без вакцинации от коронавируса. Он не смог предоставить доказательства для медотвода. Действующему чемпиону Australia Open в связи с этим аннулировали визу. Он находится в центре для мигрантов.

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Комментарии (1)

Мимопрохожу
Интересно, тот, кто в итоге займет первое место на этом турнире, будет ощущать, что он победил только благодаря дебильным правилам, помешавшим более сильному спортсмену принять участие?
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