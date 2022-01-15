«Терпи эту маленькую пытку». Зенитовец Ловрен выразил поддержку Джоковичу

Футболист «Зенита» Ловрен поддержал непривитого теннисиста Джоковича, которого не пускают на теннисный турнир в Австралии.

Хорватский защитник петербургского футбольного клуба Деян Ловрен выразил поддержку сербскому теннисисту Новаку Джоковичу в своем твиттере 15 января. «Я выражаю огромную поддержку Новаку. Не сдавайся, терпи эту маленькую пытку в 21 веке. Они не знают, что проигрывают 0:2», — написал футболист.

Джокович, первая ракетка мира, хотел принять участие в Открытом чемпионате Австралии без вакцинации от коронавируса. Он не смог предоставить доказательства для медотвода. Действующему чемпиону Australia Open в связи с этим аннулировали визу. Он находится в центре для мигрантов.