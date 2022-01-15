Минцифры готово бесплатно предоставить операторам частоты для 5G

Государственная комиссия по радиочастотам рассматривает вопрос предоставления операторам связи частоты для 5G без взимания платы. Об этом 15 января, как пишет ТАСС, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Мы используем диапазон 4,8–4,9 Ггц, где требуется значительно больше частота установки базовых станций, чем в диапазоне классическом — 3,4–3,5 Ггц, то мы сейчас вышли с инициативой обнулить плату за спектр», — сказал он.

В конце прошлого года в Государственной комиссии по радиочастотам объявили о том, что диапазон для 5G в городах-миллионниках будет расширен до 4,8–4,99 ГГц.