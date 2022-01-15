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Минцифры готово бесплатно предоставить операторам частоты для 5G

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Государственная комиссия по радиочастотам рассматривает вопрос предоставления операторам связи частоты для 5G без взимания платы. Об этом 15 января, как пишет ТАСС, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Мы используем диапазон 4,8–4,9 Ггц, где требуется значительно больше частота установки базовых станций, чем в диапазоне классическом — 3,4–3,5 Ггц, то мы сейчас вышли с инициативой обнулить плату за спектр», — сказал он.

В конце прошлого года в Государственной комиссии по радиочастотам объявили о том, что диапазон для 5G в городах-миллионниках будет расширен до 4,8–4,99 ГГц.

С лета ежемесячный объем интернет-трафика, который сгенерировали петербуржцы в сетях пятого поколения, вырос в два раза, заявляли в ноябре прошлого года в МТС. Весной компания Apple представит новый телефон, который будет поддерживать 5G.

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Комментарии (5)

Спортлото_83
то же самое Минцифры, которое внедряет куриные коды! ваше слово, товарищи конспирологи
SU LUX INN
все Понятно! издевательства над Простым народом будут продолжаться!
тов
Вакцинированным - приготовиться!

Нано частицы оксида графена в вашей крови самособерутся в гаджет и вас появится индивидуальный уникальный bluetooth адрес для подключения.
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