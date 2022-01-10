В Apple созрело новое «яблоко»: iPhone с 5G представят весной этого года

Новое поколение бюджетного смартфона iPhone SE 3 покажет компания Apple на весенней презентации. Яблочный девайс получит обновлённый процессор и поддержку сотовых сетей стандарта 5G.



Новинку 10 января анонсирует издание «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg. Представитель «яблочного семейства» получит ряд технических обновлений, однако внешний вид устройства не будет сильно отличаться от предыдущих моделей.



На презентации, помимо iPhone SE 3, возможно, продемонстрируют новый MacBook Air.



Как добавил редактор Bloomberg Марк Гурман, вторым мероприятием Apple в этом году станет WWDC. Оно состоится в июне. На онлайн-конференции компания покажет iOS 16, macOS 13, watchOS 9 и tvOS 16.

