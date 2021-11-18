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МТС: Петербуржцы в 2 раза больше «качают» в 5G

С лета ежемесячный объем интернет-трафика, который сгенерировали петербуржцы в сетях пятого поколения, вырос в два раза. Такие выводы показал анализ обезличенных данных использования интернет-трафика в пилотных зонах 5G МТС в Санкт-Петербурге.

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Фото: pexels.com
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В первую очередь, это связано с ростом популярности устройств с поддержкой 5G. Количество смартфонов, поддерживающих сети пятого поколения, у абонентов МТС в Санкт-Петербурге на 20% превысило число гаджетов 3G-only.

И в летние, и в осенние месяцы лидером по объему интернет-трафика становилась Дворцовая площадь. В жаркие летние дни петербуржцы активнее всего тестировали новейшую связь также возле стадиона «Газпром Арена» и рядом с площадью Искусств и Итальянской улицей. А вот с начала осени технологичные петербуржцы переместились в «Севкабель порт» и на улицу Рубинштейна.

С помощью 5G-интернета жители Петербурга знакомятся с преимуществами нового стандарта в повседневной жизни — при загрузке тяжелого контента, просмотре фильмов в онлайн-кинотеатрах в UHD-качестве, в онлайн-играх, прямых трансляциях в соцсетях, а также используют свои смартфоны в качестве точки доступа Wi-Fi.

«Летом мы первыми в Петербурге запустили массовые пилотные зоны 5G с доступом для пользователей для того, чтобы петербуржцы могли тестировать безлимитный и бесплатный мобильный интернет в сетях пятого поколения. За это время растет и трафик, и количество пользователей в тестовой сети 5G. Поэтому мы работаем над расширением зоны покрытия тестовой сети и до конца года сеть пятого поколения начнет работать возле одной из самых оживленный станций петербургского метро — Пионерской, около ТРЦ «Сити Молл» и в Удельном парке вблизи метро», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

«С точки зрения цифровой трансформации Санкт-Петербурга вперёд на беспилотный транспорт, технологии медицины и удалённую хирургию, управление коммунальной инфраструктурой и так далее. Технологии 5G для нас с операторами связи критически важны для конкурентоспособности города. Я рад, что в период нового года петербуржцы и туристы получат новые локации для тестирования связи нового поколения», — заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин в рамках совещания рабочей группы ИТ руководителей регионов «IT Диалог 2021».

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Фото: pexels.com

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