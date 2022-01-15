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Теннисиста Джоковича вернули в иммиграционный изолятор перед следующим судом

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Сербского теннисиста Новака Джоковича вернули в иммиграционный изолятор Австралии после того, как иск о его депортации передали в суд более высокой инстанции. Об этом 15 января сообщает Associated Press.

Слушание в федеральном суде пройдет в воскресенье, 16 января. Его назначили за день до начала Australia Open, первого теннисного турнира Большого шлема в 2022 году.

Ситуацию с Джоковичем прокомментировал президент Сербии Александр Вучич. По его словам, страна ответит на действия Австралии. «Если вы не хотели дать Джоковичу в 10-й раз победить на турнире в Мельбурне, почему вы сразу об этом не сказали? Зачем вы издеваетесь и мучаете не только его, но и его семью, и целую нацию?» — цитирует Вучича ТАСС.

Джокович, первая ракетка мира, хотел принять участие в Открытом чемпионате Австралии без вакцинации от коронавируса. Он не смог предоставить доказательства для медотвода. Действующему чемпиону Australia Open в связи с этим аннулировали визу.

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Комментарии (6)

vic_5e4cd1938d1a8
Без оценки, кто может быть прав, а кто может быть не прав ...
Человек пошёл против закона, системы, временных правил, как угодно можно назвать ... По сути, решил игнорировать систему, пользуясь известностью и защитой команды адвокатов.
На удивление Джоковича (или на удивление журналистов), система ответила. Но это же закономерно. Это, как выйти на войну, а потом жаловаться, что в тебя стреляют.
Хотел устанавливать другие правила, шёл бы сначала в суд, а не явочным порядком делал как хочется ...
guess
Законов там, так же как и по всему миру сейчас - нет! Куча бестолковых нашлёпок «типа» постановлений, типа распоряжений, потому и такой хаос и отфутболивание.
К тому же, а кому хочется видеть, как здоровый теннисист будет доводить до инфаркта жижанутых теннисистов. Среди спортсменов, принявших раствор и так сплошь миокардиты с инсультами, а тут здоровый двухметровый серб чистой крови.
Нечестная игра получится))
VKuser2851963
потомки каторжников закон ставят выше понятий и денег , похвально
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