Теннисиста Джоковича вернули в иммиграционный изолятор перед следующим судом

Сербского теннисиста Новака Джоковича вернули в иммиграционный изолятор Австралии после того, как иск о его депортации передали в суд более высокой инстанции. Об этом 15 января сообщает Associated Press.

Слушание в федеральном суде пройдет в воскресенье, 16 января. Его назначили за день до начала Australia Open, первого теннисного турнира Большого шлема в 2022 году.

Ситуацию с Джоковичем прокомментировал президент Сербии Александр Вучич. По его словам, страна ответит на действия Австралии. «Если вы не хотели дать Джоковичу в 10-й раз победить на турнире в Мельбурне, почему вы сразу об этом не сказали? Зачем вы издеваетесь и мучаете не только его, но и его семью, и целую нацию?» — цитирует Вучича ТАСС.