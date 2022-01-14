Замглавы Выборгского района Ленобласти отказался доказывать, что не пил за рулем

Сотрудники ГИБДД утром 14 января остановили на Московском проспекте в Выборге автомобиль Skoda Kodiaq c заместителем главы администрации Выборгского района по безопасности Михаилом Кузьминым за рулем. Как сообщает 47news, чиновнику предложили пройти медицинское освидетельствование, но он от процедуры отказался.



По данным издания, Кузьмин якобы угрожал лишить сотрудников ГИБДД должности, погон и свободы. Сам чиновник в разговоре с 47news подтвердил, что его останавливали, однако остальные события комментировать отказался. Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов сообщил, что ему доложили об инциденте, по этому факту проводится внутренняя проверка.

