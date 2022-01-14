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Замглавы Выборгского района Ленобласти отказался доказывать, что не пил за рулем

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Сотрудники ГИБДД утром 14 января остановили на Московском проспекте в Выборге автомобиль Skoda Kodiaq c заместителем главы администрации Выборгского района по безопасности Михаилом Кузьминым за рулем. Как сообщает 47news, чиновнику предложили пройти медицинское освидетельствование, но он от процедуры отказался.

По данным издания, Кузьмин якобы угрожал лишить сотрудников ГИБДД должности, погон и свободы. Сам чиновник в разговоре с 47news подтвердил, что его останавливали, однако остальные события комментировать отказался. Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов сообщил, что ему доложили об инциденте, по этому факту проводится внутренняя проверка.

В ближайшее время должно состояться заседание мирового суда — Кузьмину грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей.

Михаил Кузьмин был назначен на пост заместителя главы администрации Выборгского района Ленобласти в декабре 2021 года, до этого занимал должность председателя юридического комитета районной администрации.

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Комментарии (8)

260928241
Совковость не удаляема, злокачественная опухоль , передается по наследству.
Slava_Rossii
Будет уволен с поста или отделается лёгким испугом?
AlBerkut
Если так оно и было - респект гайцам.
Ну это за оформление по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.
Посмотрим, что скажет суд, кому же будет НОНД...
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