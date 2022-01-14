«Менту бы за такое лет 20 дали». Сколько отсидел сотрудник ФСБ, искалечивший петербуржца карабином в задний проход

По информации нашего издания, 14 января судья Кировской области досрочно отпустил из колонии 29-летнего бывшего оперативника Петроградского райотдела ФСБ Петербурга Илью Кирсанова. Дело его было и громкое, и позорное для ФСБ. Впервые об этом написала «Фонтанка» еще в 2018 году, а уголовное дело возбудили только через несколько месяцев после случившегося, и то — только по факту.

Кратко картина выглядела так: к петербургскому бизнесмену в его дом в Рощино (Ленобласть) приехали сотрудники ФСБ с обыском и один из них — Кирсанов — повалил хозяина дома на пол, надел на него наручники и ударил стволом карабина в задний проход. Обыск прервался, так как человека срочно доставили на скорой в больницу, где ему сделали несколько операций. Пролежал он в госпитале несколько месяцев и получил инвалидность. Позиция сотрудников была принципиальная — он сам себя взял и изуродовал.



Но, несмотря на героическое сопротивление Управления ФСБ по Петербургу, через год военно-следственный комитет смог привлечь Кирсанова. В результате военная прокуратура запросила ему целых 4,5 года лишения свободы. Как говорили тогда полицейские, наблюдавшие за процессом, «менту бы за такое лет 20 отмерили». Наконец его приговорили ко всем 4 годам колонии. Но так как до суда его не арестовывали (как социально неопасного), то после приговора, с 13 сентября 2019 года, он немного побыл для порядка в Крестах. А после вступления решения в законную силу Кирсанова не этапируют в колонию, а тихо перевозят в маленький изолятор ФСБ на Шпалерную улицу. По данным «Фонтанки», это было сделано под предлогом того, что он нужен как свидетель по очень государственным делам. В этом «доме отдыха» он проводит почти год в качестве хозобслуги, и только после того, как в Управлении ФСБ почти половина личного состава знала, какие кабинеты он посещает во время отсидки, его отправили в колонию № 5 Кировской области.

