За карабин в заднем проходе — скидка 50 %. Суд освобождает лейтенанта Кирсанова

Фото: Давид Френкель/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Кирово-Чепецкий суд Кировской области вдвое сократил срок Илье Кирсанову, приговоренному за издевательства над задержанным. Бывший сотрудник ФСБ показал рекордные темпы перевоспитания. В сентябре 2019-го оперативника ФСБ приговорили к четырем годам колонии общего режима за нанесение увечий петербуржцу Игорю Саликову. Придя с обыском, Кирсанов уложил потерпевшего на пол и воткнул карабин в задний проход. Саликов перенес несколько операций по воскрешению разорванных внутренностей. Вину лейтенант не признавал на следствии и в суде, не раскаивался и не извинялся.

Из Петербурга до колонии № 5 Кирово-Чепецка Кирсанова везли больше года. Он приехал в январе 2021-го, а освободиться по приговору должен был не раньше лета 2023-го. По статистике Верховного суда, в России суды удовлетворяют половину ходатайств о замене приговоров на более мягкие виды наказания. Когорте счастливчиков требуются отменная дисциплина и время, чтобы проявить себя и доказать свое исправление. Илья Кирсанов, вероятно, прошел экспресс-курс перевоспитания. Не прошло и трех месяцев, как он подал на освобождение. Администрация колонии выдала ему сверхлестную характеристику: «Трудолюбив, работает добросовестно, активно участвует в спортивных и воспитательных мероприятиях, нарушений не допускает. Зарекомендовал себя только с положительной стороны. Твердо встал на путь исправления». Колонию всецело поддержали комиссия регионального УФСИН и прокуратура, посчитавшие, что Кирсанову пора на свободу и ружья в задние проходы он пихать больше не будет. Заодно лейтенант поменял свои убеждения. К судебному заседанию в Кирово-Чепецком суде он признал вину и раскаялся.

Материалы Кирсанова попали судье Анне Михеевой. Она статистически благосклоннее коллег — за год удовлетворила 70 % ходатайств. Извращенность пытки, тяжкие последствия для потерпевшего, невыплаченная компенсация морального вреда не поколебали решимость судьи. 6 сентября 2021 года она заменила Кирсанову остаток реального срока — два года из четырех — ограничением свободы с обязательством не покидать Санкт-Петербург и два раза в месяц отмечаться в УФСИН. За пару дней до заседания осужденный отметил 29-летие. Из колонии Кирсанова пока не выпустили. Потерпевший Саликов обжаловал решение. Ему кажется насмешкой столь ранняя свобода. Жалобу рассмотрят не раньше октября. Александр Ермаков, «Фонтанка.ру» К знакомству с ФСБ Саликова подвел адюльтер. Жена изменяла ему с молодым любовником. Саликов решил его проучить, выманил на съемную квартиру и принудил к сексу с мужчиной. Любовник оказался стажером Следственного комитета. В порядке «межведомственного взаимодействия» на Саликова спустили ФСБ, и экзекуция карабином стала следствием этой охоты.

За унижение стажера СК Саликов получил три года колонии, но уже находится на свободе.