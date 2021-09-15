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За карабин в заднем проходе — скидка 50 %. Суд освобождает лейтенанта Кирсанова

Автор самой, пожалуй, извращенной пытки в истории петербургских силовиков досрочно попросился из колонии. Ко дню рождения его одарили.

Фото: Давид Френкель/«Коммерсантъ»
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Кирово-Чепецкий суд Кировской области вдвое сократил срок Илье Кирсанову, приговоренному за издевательства над задержанным. Бывший сотрудник ФСБ показал рекордные темпы перевоспитания.

В сентябре 2019-го оперативника ФСБ приговорили к четырем годам колонии общего режима за нанесение увечий петербуржцу Игорю Саликову. Придя с обыском, Кирсанов уложил потерпевшего на пол и воткнул карабин в задний проход. Саликов перенес несколько операций по воскрешению разорванных внутренностей.

Вину лейтенант не признавал на следствии и в суде, не раскаивался и не извинялся.

Из Петербурга до колонии № 5 Кирово-Чепецка Кирсанова везли больше года. Он приехал в январе 2021-го, а освободиться по приговору должен был не раньше лета 2023-го.

По статистике Верховного суда, в России суды удовлетворяют половину ходатайств о замене приговоров на более мягкие виды наказания. Когорте счастливчиков требуются отменная дисциплина и время, чтобы проявить себя и доказать свое исправление.

Илья Кирсанов, вероятно, прошел экспресс-курс перевоспитания. Не прошло и трех месяцев, как он подал на освобождение. Администрация колонии выдала ему сверхлестную характеристику: «Трудолюбив, работает добросовестно, активно участвует в спортивных и воспитательных мероприятиях, нарушений не допускает. Зарекомендовал себя только с положительной стороны. Твердо встал на путь исправления».

Колонию всецело поддержали комиссия регионального УФСИН и прокуратура, посчитавшие, что Кирсанову пора на свободу и ружья в задние проходы он пихать больше не будет.

Заодно лейтенант поменял свои убеждения. К судебному заседанию в Кирово-Чепецком суде он признал вину и раскаялся.

Материалы Кирсанова попали судье Анне Михеевой. Она статистически благосклоннее коллег — за год удовлетворила 70 % ходатайств. Извращенность пытки, тяжкие последствия для потерпевшего, невыплаченная компенсация морального вреда не поколебали решимость судьи. 6 сентября 2021 года она заменила Кирсанову остаток реального срока — два года из четырех — ограничением свободы с обязательством не покидать Санкт-Петербург и два раза в месяц отмечаться в УФСИН. За пару дней до заседания осужденный отметил 29-летие.

Из колонии Кирсанова пока не выпустили. Потерпевший Саликов обжаловал решение. Ему кажется насмешкой столь ранняя свобода. Жалобу рассмотрят не раньше октября.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

К знакомству с ФСБ Саликова подвел адюльтер. Жена изменяла ему с молодым любовником. Саликов решил его проучить, выманил на съемную квартиру и принудил к сексу с мужчиной.

Любовник оказался стажером Следственного комитета. В порядке «межведомственного взаимодействия» на Саликова спустили ФСБ, и экзекуция карабином стала следствием этой охоты.

За унижение стажера СК Саликов получил три года колонии, но уже находится на свободе.

Фото: Давид Френкель/«Коммерсантъ»

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Комментарии (21)

vml1
Кому нельзя сидите и молчите.
Arkos
Молодцы парни!
Друг дружке афедроны порвали.
Дело житейское!
А всё адюльтер проклятый.
Ответили, можно сказать дыркой за дырку и во имя дырки.
AlBerkut
УДО это один из видов 'бизьнесу' ФСИНовских, прокурорских и судейских. Бесплатно, без регистрации и смс не выходит практически никто и почти никогда.
А вот если 'за благодарность' - и взыскания дисциплинарные, если были, снимаются, и характеристики прям как на аганца, и прокурорские поддержат, и суд всё учёт, и все за 'благодарность' 😎
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