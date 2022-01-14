Минфин: На борьбу с ковидом в 2021 году было потрачено 850 млрд рублей из федерального бюджета

В прошлом году на антиковидные меры в России из федерального бюджета было потрачено 850 миллиардов рублей. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал в интервью РБК, опубликованном 14 января.
«Наша задача в первую очередь подготовить первичное звено, подготовить поликлиники, больницы к тому, что придут новые люди, им нужно оказывать помощь. На это нужны деньги. Нужно оплачивать больничные листы, поддержку медиков, лекарственное обеспечение бесплатными лекарствами», — заявил министр.
Также Силуанов отметил, что из-за быстрого распространения штамма «омикрон» в этом году проблема медпомощи снова будет весьма серьезной. Министр добавил, что ведомство уже имеет представление о масштабах распространения «омикрона» — на примере опыта других стран и прохождения пандемий других штаммов.
«Все необходимые средства найдены в бюджете. Мы мобилизируем внутренние ресурсы, и у нас есть резервы», — отметил он.
В октябре Силуанов заявлял, что Минфин ежедневно тратит на борьбу с коронавирусом около 3,6 миллиарда рублей. В конце декабря президент РФ Владимир Путин поручил продлить коронавирусные выплаты для медиков в 2022 году.