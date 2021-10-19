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Минфин: Россия ежедневно тратит на борьбу с коронавирусом около 3,6 млрд рублей

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Борьба с коронавирусом на фоне роста заболеваемости обходится российской экономике в среднем в 3,6 млрд рублей ежедневно. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече с сенаторами формате «Открытого диалога».

«В среднем у нас на ковид в день тратилось при обычной обстановке около 2 миллиардов рублей в день, сейчас при особой ситуации, при всплеске заболеваний — 3,6 миллиарда рублей в день», — цитирует главу Минфина РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни из-за пандемии коронавируса с 30 октября по 7 ноября, а в отдельных регионах уже с 23 октября. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал меры вынужденными, но необходимыми.

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Комментарии (10)

муматор
пилить и пилить в данном случае будут бесконечно.
266060335
Эти миллиарды идут в карман фармацевтической мафии. Потому и вводится принудительная вакцинация российского "скота". А берутся эти деньги из наших карманов.
VKuser199962806
Да кто из чиновников доровольно отойдёт от такой кормушки. Пандемия сойдёт на нет, только с первой сотней уголовных дел и громкими посадками.
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