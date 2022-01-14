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До осени ограничат проезд по Выборгской набережной и перекроют площадь Академика Лихачёва

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С 15 января в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения, связанные с работами на коммуникациях и ремонтом Биржевого моста. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

До 14 октября ограничат проезд транспорта по Выборгской набережной на участке от улицы Фокина до Малого Сампсониевского проспекта. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» реконструирует там инженерные сети.

Фото: ГАТИ Петербурга
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До 30 сентября в связи с продолжением ремонтных работ на Биржевом мосту будет закрыто движение по площади Академика Лихачёва от Мытнинской набережной до Биржевого моста. Напомним, что мост закрыт на капитальный ремонт с 9 октября. Открыть переправу планируют в октябре 2022 года. «Фонтанка» показывала, как там идут работы. Выполняет ремонт АО «ПО «Возрождение».

Фото: ГАТИ Петербурга
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Помимо этого, в связи с работами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по прокладке водопровода с 15 января по 25 февраля ограничат движение транспорта по Соболевской дороге в поселке Александровская от Волхонского шоссе до Пушкинской улицы. Также будут перекрывать проезд:

  • с 22 по 23 февраля — по Институтской улице у Соболевской дороги;
  • с 24 по 25 февраля — по Парковой улице у Соболевской дороги.
Фото: ГАТИ Петербурга
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Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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