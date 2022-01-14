До осени ограничат проезд по Выборгской набережной и перекроют площадь Академика Лихачёва

С 15 января в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения, связанные с работами на коммуникациях и ремонтом Биржевого моста. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



До 14 октября ограничат проезд транспорта по Выборгской набережной на участке от улицы Фокина до Малого Сампсониевского проспекта. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» реконструирует там инженерные сети.