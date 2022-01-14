Собянин предупредил о резком росте заболеваемости коронавирусом в Москве

«Сегодня по данным лабораторий мы видим, что, к сожалению, «омикрон» начинает доминировать среди заболевших коронавирусом, это серьезный сигнал к тому, что мы увидим в ближайшие дни серьезный рост заболеваемости. Что, собственно, и демонстрируют даже последние вот дни — вчера и сегодня. Завтра мы увидим официальные данные, рост выявляемости будет где-то порядка 6–7 тысяч человек, заболевших ковидом», — цитирует слова Собянина РИА Новости.

Количество случаев коронавируса в Москве уже в субботу может достичь 7 тысяч. Об этом 14 января заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве, как и по всей России, заболеваемость ковидом растет с начала недели. Сегодня в столице было выявлено 5712 новых случаев.



«Радует, что количество тяжелых заболеваний при этом не растет, количество госпитализаций не растет. Тем не менее, все равно необходимо быть осторожными, беречься. Особенно это касается людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями, которые должны оградить себя от излишних контактов, выполнять те требования, которые предписаны Роспотребнадзором: ношение масок и соблюдение санитарного режима», — подытожил Собянин.



Ранее «Медуза»* сообщила со ссылкой на источник в оперштабе по борьбе с инфекцией, что количество заболевших за сутки в Москве может достичь 30–90 тысяч человек.



*По решению Минюста России «Медуза» включена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

