FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -4
74.57р85.46р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

«Медуза»*: Власти Москвы прогнозируют от 30 до 90 тысяч случаев коронавируса в сутки

4
Печать

Мэрия Москвы ожидает резкого роста заболеваемости коронавирусом в ближайшие две недели. Об этом «Медузе»* (признано в РФ СМИ-иноагентом) 14 января сообщил источник, близкий к оперштабу по борьбе с инфекцией.

ПоделитьсяПоделиться

По словам собеседника издания, число ежедневных случаев прогнозируется на уровне от 30 до 90 тысяч. Эту оценку подтвердил и источник, близкий к столичным властям. Он уточнил, что в связи с ростом заболеваемости в Москве могут объявить внеочередные школьные каникулы. Других дополнительных ограничений пока не планируется.

Еще 11 января мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ожидает значительного роста заболеваемости ковидом. В Москве в связи с этим уже разворачивают дополнительные койки (по данным «Медузы»*, около 30 тысяч).

В России продолжает расти заболеваемость коронавирусом — сегодня был установлен очередной максимум с начала года. В Петербурге ситуация аналогичная.

*По решению Минюста России «Медуза» включена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Guest1234
Собянин показал себя единственным адекватным человеком из руководства во всей этой истории с ковидом. Скорее всего, его прогноз сбудется, как и его предыдущие прогнозы.
М.Венедиктов
Похоже, что Медузе слили какую-то паникёрскую "дезу": мэрия Москвы ожидает 90 тыс заболевших или заражённых? Носителей герпеса и кишечной палочки Медуза тоже считает заболевшими?
Артист ритуальных услуг
Прогнозируют, или у них так в бизнес-плане прописано?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний