«Медуза»*: Власти Москвы прогнозируют от 30 до 90 тысяч случаев коронавируса в сутки

Мэрия Москвы ожидает резкого роста заболеваемости коронавирусом в ближайшие две недели. Об этом «Медузе»* (признано в РФ СМИ-иноагентом) 14 января сообщил источник, близкий к оперштабу по борьбе с инфекцией.

По словам собеседника издания, число ежедневных случаев прогнозируется на уровне от 30 до 90 тысяч. Эту оценку подтвердил и источник, близкий к столичным властям. Он уточнил, что в связи с ростом заболеваемости в Москве могут объявить внеочередные школьные каникулы. Других дополнительных ограничений пока не планируется.

Еще 11 января мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ожидает значительного роста заболеваемости ковидом. В Москве в связи с этим уже разворачивают дополнительные койки (по данным «Медузы»*, около 30 тысяч).



В России продолжает расти заболеваемость коронавирусом — сегодня был установлен очередной максимум с начала года. В Петербурге ситуация аналогичная.



*По решению Минюста России «Медуза» включена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.