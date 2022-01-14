Инстасамка или никто. Aurora Concert Hall оштрафовали за несогласованный концерт Васи Обломова

Выборгский районный суд Петербурга наказал рублём Aurora Concert Hall за нарушение коронавирусных ограничений. В клубе ошибочно полагали, что городские распоряжения требуют согласовывать концерт, а не исполнителя.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 14 января, ООО «Концертный зал "Аврора"» признан виновным в невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (часть 1 статьи 20.6.1 КоАП) и оштрафован на 50 тысяч рублей.
16 октября прошлого года в клубе выступал Вася Обломов, с комитетом по культуре мероприятие согласовано не было. Концерт на 162 зрителя прервали полиция и Роспотребнадзор.
Для Обломова изначально готовили клуб «Время N». Собеседник в Смольном рассказал «Фонтанке», что в тот день его уже опечатали. За несколько часов до начала концерт перенесли в Aurora Concert Hall. Там на 16 октября согласовывали шоу Инстасамки, за день до этого артистка объявила о переносе даты.