«Когда-нибудь нас будут рады видеть в Санкт-Петербурге ваши местные власти». Концерт Васи Обломова проходил без согласования

«Запрещают проведение концерта по формальным признакам, на этот клуб не получено специальное разрешение, никакой возможности провести концерт в клубе нет. Нам не дают играть, мы не можем играть, нам так сообщили, — отметил музыкант. — Надеюсь когда-нибудь нас будут рады видеть в Санкт-Петербурге ваши местные власти».

По словам Обломова, на концерт заявилась не только полиция, но и различные надзорные органы.

Изначально выступление исполнителя планировалось в клубе «Время N». В открытом реестре комитета по культуре заявки на это мероприятие нет. За несколько часов до начала на дверях клуба появилось объявление о переносе концерта на другую площадку из-за ковидных ограничений. Собеседник «Фонтанки» в Смольном отметил, что «Время N» «давно опечатан».