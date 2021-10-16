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«Когда-нибудь нас будут рады видеть в Санкт-Петербурге ваши местные власти». Концерт Васи Обломова проходил без согласования

Концерт Васи Обломова в Петербурге не был согласован властями

Концерт Васи Обломова в Aurora Concert hall в Петербурге отменили по «формальным признакам». Об этом сам музыкант заявил со сцены заведения 16 октября

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«Запрещают проведение концерта по формальным признакам, на этот клуб не получено специальное разрешение, никакой возможности провести концерт в клубе нет. Нам не дают играть, мы не можем играть, нам так сообщили, — отметил музыкант. — Надеюсь когда-нибудь нас будут рады видеть в Санкт-Петербурге ваши местные власти».

По словам Обломова, на концерт заявилась не только полиция, но и различные надзорные органы.

Изначально выступление исполнителя планировалось в клубе «Время N». В открытом реестре комитета по культуре заявки на это мероприятие нет. За несколько часов до начала на дверях клуба появилось объявление о переносе концерта на другую площадку из-за ковидных ограничений. Собеседник «Фонтанки» в Смольном отметил, что «Время N» «давно опечатан».

В «Авроре» же на 16 октября был согласован концерт «Инстасамки». Накануне артистка у себя в «Инстаграме» сообщила о переносе шоу.

На момент публикации в pr-службе Aurora Concert hall не смогли прокомментировать ситуацию. Менеджер Васи Обломова подтвердила отмену концерта, вероятную причину называть не стала.

В мае Вася Обломов вместе с другими музыкантами подписал петицию, авторы которой требовали от российских властей прекратить политическое давление на исполнителей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Andrey0331
Билаааааан !!!!!!
alexadmin
Если бы ковида не было, его надо бы было придумать! Хотя вдруг и не было...
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