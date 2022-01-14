УТ МВД по СЗФО: Задержанный по делу о педофилии сотрудник поступил на службу недавно и будет уволен

Транспортная полиция проводит проверку после задержания сотрудника Финляндского линейного отдела. Оперативника заподозрили в нездоровой любви к падчерице брата.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 14 января, руководство ведомства назначило служебную проверку по факту возможных противоправных действий, совершённых сотрудником одного из линейных отделов.



«По поступившей информации, установлено, что в период с 2013 по 2017 год мужчина, в то время не проходивший службу в органах внутренних дел (поступил на службу в ОВД в январе 2021 года), совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетней», — сообщили в УТ.

